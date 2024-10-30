https://1prime.ru/20241030/ukraina-852509242.html
В ЕС призвали готовиться к снижению поддержки Киева со стороны США
В ЕС призвали готовиться к снижению поддержки Киева со стороны США - 30.10.2024, ПРАЙМ
В ЕС призвали готовиться к снижению поддержки Киева со стороны США
Государствам Евросоюза стоит готовиться к снижению финансовой помощи Украине со стороны США и предусматривать в связи с этим соответствующий объем средств. Об... | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T15:28+0300
2024-10-30T15:28+0300
2024-10-30T15:28+0300
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военная помощь украине
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БРЮССЕЛЬ, 30 окт - ПРАЙМ. Государствам Евросоюза стоит готовиться к снижению финансовой помощи Украине со стороны США и предусматривать в связи с этим соответствующий объем средств. Об этом сообщил экс-президент Финляндии Саули Ниинистё.Ранее бывший финский лидер по заказу главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен подготовил доклад об укреплении гражданской и военной готовности Европы к мировым вызовам.По его словам, ЕС должен оказывать Киеву такую военную помощь, которая ему требуется, а для этого объединению нужно наращивать оборонные производственные мощности. Более того, как подчеркнул Ниинистё, Евросоюзу нужно готовиться заполнить любые возможные пробелы в случае снижения уровня поддержки Украины со стороны США. По его словам, необходимо интегрировать Украину в европейскую оборонную систему в качестве будущего члена ЕС.
https://1prime.ru/20241030/peskov-852506253.html
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россия, украина, ес, военная помощь украине
РОССИЯ, УКРАИНА, ЕС, военная помощь Украине
В ЕС призвали готовиться к снижению поддержки Киева со стороны США
Евросоюз готовится к сокращению помощи Киеву со стороны США
БРЮССЕЛЬ, 30 окт - ПРАЙМ. Государствам Евросоюза стоит готовиться к снижению финансовой помощи Украине со стороны США и предусматривать в связи с этим соответствующий объем средств. Об этом сообщил экс-президент Финляндии Саули Ниинистё.
Ранее бывший финский лидер по заказу главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен подготовил доклад об укреплении гражданской и военной готовности Европы к мировым вызовам.
По его словам, ЕС должен оказывать Киеву такую военную помощь, которая ему требуется, а для этого объединению нужно наращивать оборонные производственные мощности.
Более того, как подчеркнул Ниинистё, Евросоюзу нужно готовиться заполнить любые возможные пробелы в случае снижения уровня поддержки Украины со стороны США. По его словам, необходимо интегрировать Украину в европейскую оборонную систему в качестве будущего члена ЕС.
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