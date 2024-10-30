Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЕС призвали готовиться к снижению поддержки Киева со стороны США - 30.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241030/ukraina-852509242.html
В ЕС призвали готовиться к снижению поддержки Киева со стороны США
В ЕС призвали готовиться к снижению поддержки Киева со стороны США - 30.10.2024, ПРАЙМ
В ЕС призвали готовиться к снижению поддержки Киева со стороны США
Государствам Евросоюза стоит готовиться к снижению финансовой помощи Украине со стороны США и предусматривать в связи с этим соответствующий объем средств. Об... | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T15:28+0300
2024-10-30T15:28+0300
россия
украина
ес
военная помощь украине
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg
БРЮССЕЛЬ, 30 окт - ПРАЙМ. Государствам Евросоюза стоит готовиться к снижению финансовой помощи Украине со стороны США и предусматривать в связи с этим соответствующий объем средств. Об этом сообщил экс-президент Финляндии Саули Ниинистё.Ранее бывший финский лидер по заказу главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен подготовил доклад об укреплении гражданской и военной готовности Европы к мировым вызовам.По его словам, ЕС должен оказывать Киеву такую военную помощь, которая ему требуется, а для этого объединению нужно наращивать оборонные производственные мощности. Более того, как подчеркнул Ниинистё, Евросоюзу нужно готовиться заполнить любые возможные пробелы в случае снижения уровня поддержки Украины со стороны США. По его словам, необходимо интегрировать Украину в европейскую оборонную систему в качестве будущего члена ЕС.
https://1prime.ru/20241030/peskov-852506253.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e57c1e48c76bf4124be8ade19200eddf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, ес, военная помощь украине
РОССИЯ, УКРАИНА, ЕС, военная помощь Украине
15:28 30.10.2024
 
В ЕС призвали готовиться к снижению поддержки Киева со стороны США

Евросоюз готовится к сокращению помощи Киеву со стороны США

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 30 окт - ПРАЙМ. Государствам Евросоюза стоит готовиться к снижению финансовой помощи Украине со стороны США и предусматривать в связи с этим соответствующий объем средств. Об этом сообщил экс-президент Финляндии Саули Ниинистё.
Ранее бывший финский лидер по заказу главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен подготовил доклад об укреплении гражданской и военной готовности Европы к мировым вызовам.
По его словам, ЕС должен оказывать Киеву такую военную помощь, которая ему требуется, а для этого объединению нужно наращивать оборонные производственные мощности.
Более того, как подчеркнул Ниинистё, Евросоюзу нужно готовиться заполнить любые возможные пробелы в случае снижения уровня поддержки Украины со стороны США. По его словам, необходимо интегрировать Украину в европейскую оборонную систему в качестве будущего члена ЕС.
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2024
Песков назвал вбросом сообщение о переговорах России с Украиной
12:53
 
РОССИЯУКРАИНАЕСвоенная помощь Украине
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала