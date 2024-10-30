https://1prime.ru/20241030/valyuty-852512717.html
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 31 октября
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 31 октября - 30.10.2024, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 31 октября
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 0,78 копейки - до 13,5876 рубля, курс доллара - на 27,31 копейки, до 97,0530 рубля,... | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T18:02+0300
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экономика
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 0,78 копейки - до 13,5876 рубля, курс доллара - на 27,31 копейки, до 97,0530 рубля, курс евро - на 21,64 копейки, до 105,2211 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи. США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 31 октября
ЦБ: официальный курс юаня на четверг - 13,59, доллара - 97,05, евро - 105,22 руб
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 0,78 копейки - до 13,5876 рубля, курс доллара - на 27,31 копейки, до 97,0530 рубля, курс евро - на 21,64 копейки, до 105,2211 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
В ЦБ рассказали, какой процент мошеннических операций удается выявить
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.