https://1prime.ru/20241030/vidzhety-852515558.html

WhatsApp вернул виджеты для просмотра "Статусов" на iOS

WhatsApp вернул виджеты для просмотра "Статусов" на iOS - 30.10.2024, ПРАЙМ

WhatsApp вернул виджеты для просмотра "Статусов" на iOS

Мессенджер WhatsApp вернул виджеты для устройств на iOS, которые позволяют просматривать "Статусы" других пользователей с главного экрана смартфона, сообщил... | 30.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-30T20:31+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Мессенджер WhatsApp вернул виджеты для устройств на iOS, которые позволяют просматривать "Статусы" других пользователей с главного экрана смартфона, сообщил портал WABetaInfo. "Похоже, что WhatsApp стремится и дальше улучшать пользовательский опыт, поддерживая новые виджеты, которые улучшают взаимодействие и делают важную информацию всегда доступной. Благодаря последнему бета-обновлению WhatsApp для iOS 24.22.10.74… мы обнаружили, что WhatsApp внедряет улучшенную функцию виджетов для доступа к обновлениям "Статуса", - пишет портал. Как отмечает WABetaInfo, ранее мессенджер уже предлагал виджет для просмотра обновлений "Статуса", однако он был построен на устаревших API iOS, и WhatsApp убрал его много месяцев назад. Виджет "Статусов" WhatsApp можно добавить на главный экран, в двух разных размерах. Также пользователи смогут выбрать, чьи "Статусы" будут доступны им в виджете - либо последние добавления, либо обновления от людей, с которыми они наиболее часто общаются. "Добавив этот виджет на главный экран, пользователи смогут быть в курсе того, чем поделились их собеседники в режиме реального времени", - добавляет WABetaInfo.WhatsApp - приложение, принадлежащее компании Meta**, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://1prime.ru/20241030/apple-852513545.html

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