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В Volkswagen рассказали о поддержке российских авто в 2025 году
В Volkswagen рассказали о поддержке российских авто в 2025 году - 30.10.2024, ПРАЙМ
В Volkswagen рассказали о поддержке российских авто в 2025 году
Европейский автомобильный концерн Volkswagen Group ответил на вопрос о том, каким образом будет обеспечиваться поддержка ранее проданных в России машин... | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T16:07+0300
2024-10-30T16:07+0300
2024-10-30T16:07+0300
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Европейский автомобильный концерн Volkswagen Group ответил на вопрос о том, каким образом будет обеспечиваться поддержка ранее проданных в России машин компании. Об этом сообщается в материале Autonews.Так, портал пишет, что в компании напомнили о том, что Volkswagen Group завершила продажу своих акций, а также местные дочерние компании. В этой связи, концерн больше не несет ответственности за постпродажное обслуживание реализованных в России машин и поставки запчастей для них.Это касается все брендов концерна, в том числе Volkswagen, Skoda, Audi и Porsche.Уточняется, что эта сделка была поддержана российскими госорганами. В нее входят производственные мощности в Калуге, структуры импортера, а также складские и финансовые услуги со всеми соответствующими сотрудниками.
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россия, volkswagen, авторынок рф
РОССИЯ, Volkswagen, авторынок РФ
В Volkswagen рассказали о поддержке российских авто в 2025 году
Volkswagen ответил на вопрос о поддержке российских автомобилей в 2025 году
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ
. Европейский автомобильный концерн Volkswagen Group ответил на вопрос о том, каким образом будет обеспечиваться поддержка ранее проданных в России машин компании. Об этом сообщается
в материале Autonews.
Так, портал пишет, что в компании напомнили о том, что Volkswagen Group завершила продажу своих акций, а также местные дочерние компании. В этой связи, концерн больше не несет ответственности за постпродажное обслуживание реализованных в России машин и поставки запчастей для них.
Это касается все брендов концерна, в том числе Volkswagen, Skoda, Audi и Porsche.
Уточняется, что эта сделка была поддержана российскими госорганами. В нее входят производственные мощности в Калуге, структуры импортера, а также складские и финансовые услуги со всеми соответствующими сотрудниками.
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