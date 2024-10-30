Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Volkswagen рассказали о поддержке российских авто в 2025 году - 30.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241030/volkswagen--852510740.html
В Volkswagen рассказали о поддержке российских авто в 2025 году
В Volkswagen рассказали о поддержке российских авто в 2025 году - 30.10.2024, ПРАЙМ
В Volkswagen рассказали о поддержке российских авто в 2025 году
Европейский автомобильный концерн Volkswagen Group ответил на вопрос о том, каким образом будет обеспечиваться поддержка ранее проданных в России машин... | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T16:07+0300
2024-10-30T16:07+0300
россия
volkswagen
авторынок рф
https://cdnn.1prime.ru/img/80383/74/803837407_0:53:3285:1901_1920x0_80_0_0_c18c6d468be7d5de1d3153fec21243bc.jpg
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Европейский автомобильный концерн Volkswagen Group ответил на вопрос о том, каким образом будет обеспечиваться поддержка ранее проданных в России машин компании. Об этом сообщается в материале Autonews.Так, портал пишет, что в компании напомнили о том, что Volkswagen Group завершила продажу своих акций, а также местные дочерние компании. В этой связи, концерн больше не несет ответственности за постпродажное обслуживание реализованных в России машин и поставки запчастей для них.Это касается все брендов концерна, в том числе Volkswagen, Skoda, Audi и Porsche.Уточняется, что эта сделка была поддержана российскими госорганами. В нее входят производственные мощности в Калуге, структуры импортера, а также складские и финансовые услуги со всеми соответствующими сотрудниками.
https://1prime.ru/20241029/volkswagen-852495974.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/80383/74/803837407_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_1adb11381e5b06b176fdcfe0e883d211.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, volkswagen, авторынок рф
РОССИЯ, Volkswagen, авторынок РФ
16:07 30.10.2024
 
В Volkswagen рассказали о поддержке российских авто в 2025 году

Volkswagen ответил на вопрос о поддержке российских автомобилей в 2025 году

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк#Эмблема Volkswagen
#Эмблема Volkswagen - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Европейский автомобильный концерн Volkswagen Group ответил на вопрос о том, каким образом будет обеспечиваться поддержка ранее проданных в России машин компании. Об этом сообщается в материале Autonews.
Так, портал пишет, что в компании напомнили о том, что Volkswagen Group завершила продажу своих акций, а также местные дочерние компании. В этой связи, концерн больше не несет ответственности за постпродажное обслуживание реализованных в России машин и поставки запчастей для них.
Это касается все брендов концерна, в том числе Volkswagen, Skoda, Audi и Porsche.
Уточняется, что эта сделка была поддержана российскими госорганами. В нее входят производственные мощности в Калуге, структуры импортера, а также складские и финансовые услуги со всеми соответствующими сотрудниками.
Volkswagen
Немецкий политик Вагенкнехт нашла виновных в кризисе Volkswagen
Вчера, 19:36
 
РОССИЯVolkswagenавторынок РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала