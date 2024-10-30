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ВТБ объявил о приостановке записи на сделки по семейной ипотеке

ВТБ объявил о приостановке записи на сделки по семейной ипотеке - 30.10.2024, ПРАЙМ

ВТБ объявил о приостановке записи на сделки по семейной ипотеке

ВТБ с 31 октября временно приостанавливает запись на сделки по семейной ипотеке из-за исчерпания оставшегося лимита по этой программе, сообщила пресс-служба... | 30.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-30T14:35+0300

2024-10-30T14:35+0300

2024-10-30T14:35+0300

россия

ипотека

втб

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. ВТБ с 31 октября временно приостанавливает запись на сделки по семейной ипотеке из-за исчерпания оставшегося лимита по этой программе, сообщила пресс-служба ВТБ. "Вслед за другими участниками рынка с 31 октября ВТБ временно приостанавливает запись на сделки по семейной ипотеке. Банк принял такое решение в связи с исчерпанием оставшегося лимита по этой программе. Ранее мы перераспределили значительную часть своего лимита другим игрокам, когда рынок де-факто был на пороге остановки выдач", - сказали в пресс-службе банка. В банке подчеркнули, что все клиенты ВТБ с ранее назначенными сделками смогут провести их без ограничений. "Как только правительство выделит новые лимиты по семейной ипотеке, мы оперативно возобновим работу по ней", - добавила пресс-служба. Ранее Сбербанк сообщил, что с 30 октября приостанавливает запись на сделки по семейной ипотеке в связи с исчерпанием лимита, но продолжает прием заявок по программе "Семейная ипотека" на "Домклик" без перерыва. В июле "Семейная ипотека" в России была продлена до 2030 года - ее можно оформить по ставке до 6%. Согласно обновленным условиям, программа доступна для семей с ребенком до шести лет, семей с ребенком-инвалидом. Также семейную ипотеку на новостройки могут взять семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, живущие в малых городах или субъектах РФ с низким объемом жилищного строительства. При этом строительство индивидуального дома или его приобретение для этой категории граждан доступно по всей России, с обязательным открытием счета эскроу.

https://1prime.ru/20241030/ipoteka-852507699.html

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россия, ипотека, втб