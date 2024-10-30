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ВТБ объявил о приостановке записи на сделки по семейной ипотеке
ВТБ объявил о приостановке записи на сделки по семейной ипотеке - 30.10.2024, ПРАЙМ
ВТБ объявил о приостановке записи на сделки по семейной ипотеке
ВТБ с 31 октября временно приостанавливает запись на сделки по семейной ипотеке из-за исчерпания оставшегося лимита по этой программе, сообщила пресс-служба... | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T14:35+0300
2024-10-30T14:35+0300
2024-10-30T14:35+0300
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. ВТБ с 31 октября временно приостанавливает запись на сделки по семейной ипотеке из-за исчерпания оставшегося лимита по этой программе, сообщила пресс-служба ВТБ. "Вслед за другими участниками рынка с 31 октября ВТБ временно приостанавливает запись на сделки по семейной ипотеке. Банк принял такое решение в связи с исчерпанием оставшегося лимита по этой программе. Ранее мы перераспределили значительную часть своего лимита другим игрокам, когда рынок де-факто был на пороге остановки выдач", - сказали в пресс-службе банка. В банке подчеркнули, что все клиенты ВТБ с ранее назначенными сделками смогут провести их без ограничений. "Как только правительство выделит новые лимиты по семейной ипотеке, мы оперативно возобновим работу по ней", - добавила пресс-служба. Ранее Сбербанк сообщил, что с 30 октября приостанавливает запись на сделки по семейной ипотеке в связи с исчерпанием лимита, но продолжает прием заявок по программе "Семейная ипотека" на "Домклик" без перерыва. В июле "Семейная ипотека" в России была продлена до 2030 года - ее можно оформить по ставке до 6%. Согласно обновленным условиям, программа доступна для семей с ребенком до шести лет, семей с ребенком-инвалидом. Также семейную ипотеку на новостройки могут взять семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, живущие в малых городах или субъектах РФ с низким объемом жилищного строительства. При этом строительство индивидуального дома или его приобретение для этой категории граждан доступно по всей России, с обязательным открытием счета эскроу.
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россия, ипотека, втб
ВТБ объявил о приостановке записи на сделки по семейной ипотеке
ВТБ с 31 октября временно приостанавливает запись на сделки по семейной ипотеке
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. ВТБ с 31 октября временно приостанавливает запись на сделки по семейной ипотеке из-за исчерпания оставшегося лимита по этой программе, сообщила пресс-служба ВТБ.
"Вслед за другими участниками рынка с 31 октября ВТБ временно приостанавливает запись на сделки по семейной ипотеке. Банк принял такое решение в связи с исчерпанием оставшегося лимита по этой программе. Ранее мы перераспределили значительную часть своего лимита другим игрокам, когда рынок де-факто был на пороге остановки выдач", - сказали в пресс-службе банка.
В банке подчеркнули, что все клиенты ВТБ с ранее назначенными сделками смогут провести их без ограничений.
Пяти крупнейшим банкам предсказали исчерпание лимитов по семейной ипотеке
"Как только правительство выделит новые лимиты по семейной ипотеке, мы оперативно возобновим работу по ней", - добавила пресс-служба.
Ранее Сбербанк сообщил, что с 30 октября приостанавливает запись на сделки по семейной ипотеке в связи с исчерпанием лимита, но продолжает прием заявок по программе "Семейная ипотека" на "Домклик" без перерыва.
В июле "Семейная ипотека" в России была продлена до 2030 года - ее можно оформить по ставке до 6%. Согласно обновленным условиям, программа доступна для семей с ребенком до шести лет, семей с ребенком-инвалидом. Также семейную ипотеку на новостройки могут взять семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, живущие в малых городах или субъектах РФ с низким объемом жилищного строительства. При этом строительство индивидуального дома или его приобретение для этой категории граждан доступно по всей России, с обязательным открытием счета эскроу.