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ВТБ поднял ставку по накопительным счетам

ВТБ поднял ставку по накопительным счетам - 30.10.2024, ПРАЙМ

ВТБ поднял ставку по накопительным счетам

Банк ВТБ повысил ставку по накопительным счетам. Теперь максимальная ставка достигает 22 процентов, сообщает корреспондент агентства РИА Новости. | 30.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-30T16:22+0300

2024-10-30T16:22+0300

2024-10-30T16:22+0300

россия

втб

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Банк ВТБ повысил ставку по накопительным счетам. Теперь максимальная ставка достигает 22 процентов, сообщает корреспондент агентства РИА Новости. "До 22 процентов годовых по ВТБ-Счету - подняли ставку! Снятие и пополнение без ограничений", - сообщается в сообщении, которое банк разослал клиентам по смс.Отмечается, что новые условия действуют для клиентов, у которых баланс по всем накопительным счетам и вкладам в ВТБ за последние 180 дней составил менее тысячи рублей. ВТБ с понедельника повысил ставки по депозитам в рублях в среднем на 1 процентный пункт - теперь максимальная ставка по депозитам на полгода также составляет до 22% годовых. Тогда же банк пообещал в ближайшее время повысить ставки и для накопительных счетов. Ранее Центробанк повысил ключевую ставку сразу до рекордных 21 процентов годовых.

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