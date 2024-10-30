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Минэкономразвития: экономика России замедлила рост

Минэкономразвития: экономика России замедлила рост - 30.10.2024, ПРАЙМ

Минэкономразвития: экономика России замедлила рост

По итогам третьего квартала экономика России замедлила рост до 2,9% после роста на 4,1% во втором, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в... | 30.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-30T19:58+0300

2024-10-30T19:58+0300

2024-10-30T19:58+0300

экономика

ввп

россия

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. По итогам третьего квартала экономика России замедлила рост до 2,9% после роста на 4,1% во втором, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике". "По оценке Минэкономразвития России, в сентябре 2024 года рост ВВП увеличился до 2,9% год к году после 2,4% год к году в августе. В целом за 9 месяцев 2024 года, по оценке Минэкономразвития России, рост ВВП составил 4% в годовом выражении", - отмечается в документе. В обзоре также указано, что в месячном выражении ВВП в сентябре вырос на 0,5% с исключением сезонного и календарного факторов. На минувшей неделе глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что министерство видит в конце третьего - начале четвертого квартала по некоторым признакам охлаждение экономики. Но оценку по росту ВВП на 3,9% в 2024 году подтверждает.

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