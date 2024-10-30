https://1prime.ru/20241030/vvp-852514880.html
Минэкономразвития: экономика России замедлила рост
Минэкономразвития: экономика России замедлила рост - 30.10.2024, ПРАЙМ
Минэкономразвития: экономика России замедлила рост
По итогам третьего квартала экономика России замедлила рост до 2,9% после роста на 4,1% во втором, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в... | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T19:58+0300
2024-10-30T19:58+0300
2024-10-30T19:58+0300
экономика
ввп
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82916/37/829163792_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_de7688a5e95b39a9f7842baad9da4dd5.jpg
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. По итогам третьего квартала экономика России замедлила рост до 2,9% после роста на 4,1% во втором, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике". "По оценке Минэкономразвития России, в сентябре 2024 года рост ВВП увеличился до 2,9% год к году после 2,4% год к году в августе. В целом за 9 месяцев 2024 года, по оценке Минэкономразвития России, рост ВВП составил 4% в годовом выражении", - отмечается в документе. В обзоре также указано, что в месячном выражении ВВП в сентябре вырос на 0,5% с исключением сезонного и календарного факторов. На минувшей неделе глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что министерство видит в конце третьего - начале четвертого квартала по некоторым признакам охлаждение экономики. Но оценку по росту ВВП на 3,9% в 2024 году подтверждает.
https://1prime.ru/20241028/vvp-852470246.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82916/37/829163792_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_39c0c9a2a3df06d8bc30fa646f1ff513.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ввп, россия
Минэкономразвития: экономика России замедлила рост
МЭР: в III квартале ВВП РФ замедлил рост до 2,9% после роста на 4,1% во II-м
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. По итогам третьего квартала экономика России замедлила рост до 2,9% после роста на 4,1% во втором, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике".
"По оценке Минэкономразвития России, в сентябре 2024 года рост ВВП увеличился до 2,9% год к году после 2,4% год к году в августе. В целом за 9 месяцев 2024 года, по оценке Минэкономразвития России, рост ВВП составил 4% в годовом выражении", - отмечается в документе.
В обзоре также указано, что в месячном выражении ВВП в сентябре вырос на 0,5% с исключением сезонного и календарного факторов.
Путин озвучил прогноз по ВВП России к концу года
На минувшей неделе глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что министерство видит в конце третьего - начале четвертого квартала по некоторым признакам охлаждение экономики. Но оценку по росту ВВП на 3,9% в 2024 году подтверждает.