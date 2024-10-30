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Washington Post потеряла уже 10% подписчиков после решения по выборам

Washington Post потеряла уже 10% подписчиков после решения по выборам - 30.10.2024, ПРАЙМ

Washington Post потеряла уже 10% подписчиков после решения по выборам

Американское издание Washington Post лишилось уже десяти процентов подписчиков в результате своего объявления о нейтралитете на президентских выборах в США. Об... | 30.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-30T10:18+0300

2024-10-30T10:18+0300

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Американское издание Washington Post лишилось уже десяти процентов подписчиков в результате своего объявления о нейтралитете на президентских выборах в США. Об этом сообщает радиостанция NPR, ссылаясь на источники в редакции газеты.Во вторник 29 октября сообщалось, что во вторник газета потеряла 200 тысяч подписчиков. Сегодня эта цифра перевалила уже за 250 тысяч, среди которых порядка 10 процентов - платные подписчики.Из сообщения радиостанции следует, что для Washington Post подобная ситуация сродни катастрофе. На прошлой неделе Washington Post анонсировала, что на грядущих выборах в США газета намерена занять нейтральную позицию. Это произойдет впервые с 1988 года. В знак протеста два колумниста газеты и два редактора покинули свои посты.Отмечается, что исторически издание поддерживает кандидат от демократического крыла, в соответствии с чем сначала редакционный совет хотел поддержать кандидата Камалу Харрис.Кроме Washington Post о нейтралитете также заявила газета Los Angeles Times.

https://1prime.ru/20241029/tramp-852486322.html

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сша, сми, выборы в сша