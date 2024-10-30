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Особо опасные. Кто и зачем ворует профили россиян в WhatsApp - 30.10.2024, ПРАЙМ
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Особо опасные. Кто и зачем ворует профили россиян в WhatsApp
Особо опасные. Кто и зачем ворует профили россиян в WhatsApp - 30.10.2024, ПРАЙМ
Особо опасные. Кто и зачем ворует профили россиян в WhatsApp
Мошенники начали взламывать неактивные профили россиян в WhatsApp и используют их для обзвона других пользователей. Как это стало возможным и кто в группе... | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T03:03+0300
2024-10-30T03:03+0300
whatsapp
мошенники
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Мошенники начали взламывать неактивные профили россиян в WhatsApp и используют их для обзвона других пользователей. Как это стало возможным и кто в группе риска, рассказал агентству "Прайм" IT-эксперт кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета "Синергия" Алексей Ермаков.Есть много способов взломать неактивные профили россиян в WhatsApp. Чаще всего мошенники находят по номеру телефона паспортные данные жертвы. Такие данные, слитые в том числе крупными компаниями, сейчас широко доступны. Сегодня достаточно просто узнать информацию об окружении человека, его личной и профессиональной сфере."Потом злоумышленники через мобильного оператора просят осуществлять переадресацию, а так как аккаунт заброшен, то пришедшие на него сообщение о переадресации прочесть будет некому", - объясняет эксперт.Он отмечает, что мошенники используют различные мессенджеры для своего криминального бизнеса, причем они делают это уже довольно продолжительное время."Естественно, наиболее уязвимая часть населения - пожилые люди и подростки, которые в силу возраста наиболее подвержены психологическим манипуляциям и эмоциональным воздействиям", - считает Ермаков.И если в случае с детьми может осуществляться родительский контроль, то с пожилыми людьми все гораздо сложнее.Поэтому эксперт рекомендует при поступлении "проблемного" звонка, требующего хоть каких-то действий или предоставления информации немедленно вешать трубку и предупреждать своих родственников об этом звонке.WhatsApp — приложение, принадлежащее компании Meta*, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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whatsapp, мошенники
WhatsApp, МОШЕННИКИ
03:03 30.10.2024
 
Особо опасные. Кто и зачем ворует профили россиян в WhatsApp

Эксперт Ермаков: мошенники воруют аккаунты россиян для обзвона своих жертв

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнтерфейс мобильного приложения мессенджера WhatsApp
Интерфейс мобильного приложения мессенджера WhatsApp - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Мошенники начали взламывать неактивные профили россиян в WhatsApp и используют их для обзвона других пользователей. Как это стало возможным и кто в группе риска, рассказал агентству "Прайм" IT-эксперт кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета "Синергия" Алексей Ермаков.
Есть много способов взломать неактивные профили россиян в WhatsApp. Чаще всего мошенники находят по номеру телефона паспортные данные жертвы. Такие данные, слитые в том числе крупными компаниями, сейчас широко доступны. Сегодня достаточно просто узнать информацию об окружении человека, его личной и профессиональной сфере.
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"Потом злоумышленники через мобильного оператора просят осуществлять переадресацию, а так как аккаунт заброшен, то пришедшие на него сообщение о переадресации прочесть будет некому", - объясняет эксперт.
Он отмечает, что мошенники используют различные мессенджеры для своего криминального бизнеса, причем они делают это уже довольно продолжительное время.
"Естественно, наиболее уязвимая часть населения - пожилые люди и подростки, которые в силу возраста наиболее подвержены психологическим манипуляциям и эмоциональным воздействиям", - считает Ермаков.
И если в случае с детьми может осуществляться родительский контроль, то с пожилыми людьми все гораздо сложнее.
Поэтому эксперт рекомендует при поступлении "проблемного" звонка, требующего хоть каких-то действий или предоставления информации немедленно вешать трубку и предупреждать своих родственников об этом звонке.
WhatsApp — приложение, принадлежащее компании Meta*, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
WhatsAppМОШЕННИКИ
 
 
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