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Юань начал торги 30 октября ростом
Юань начал торги 30 октября ростом - 30.10.2024, ПРАЙМ
Юань начал торги 30 октября ростом
Курс китайской валюты в начале торговой сессии повышается до 13,60 рубля, следует из данных Московской биржи. | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T10:19+0300
2024-10-30T10:19+0300
2024-10-30T10:19+0300
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии повышается до 13,60 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.10 мск повышается на 3 копейки относительно предыдущего закрытия, до 13,60 рубля.
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россия, биржа, юань, курсы валют
РОССИЯ, биржа, юань, курсы валют
Юань начал торги 30 октября ростом
Курс юаня в начале торгов среды на Московской бирже растет до 13,60 руб
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии повышается до 13,60 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.10 мск повышается на 3 копейки относительно предыдущего закрытия, до 13,60 рубля.