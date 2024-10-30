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Юань начал торги 30 октября ростом

Юань начал торги 30 октября ростом - 30.10.2024, ПРАЙМ

Юань начал торги 30 октября ростом

Курс китайской валюты в начале торговой сессии повышается до 13,60 рубля, следует из данных Московской биржи. | 30.10.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии повышается до 13,60 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.10 мск повышается на 3 копейки относительно предыдущего закрытия, до 13,60 рубля.

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россия, биржа, юань, курсы валют