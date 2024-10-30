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Росстат сообщил, как выросли реальные зарплаты в России

Росстат сообщил, как выросли реальные зарплаты в России - 30.10.2024, ПРАЙМ

Росстат сообщил, как выросли реальные зарплаты в России

Реальные зарплаты в России в августе замедлили рост до 7,7% в годовом выражении с 8,1% в июле, по итогам восьми месяцев выросли на 9,1% по сравнению с... | 30.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-30T19:06+0300

2024-10-30T19:06+0300

2024-10-30T19:06+0300

экономика

росстат

реальные зарплаты

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в августе замедлили рост до 7,7% в годовом выражении с 8,1% в июле, по итогам восьми месяцев выросли на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата. Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в августе составила 82,2 тысячи рублей, увеличившись на 17,4% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. По прогнозу Минэкономразвития, зарплаты в реальном выражении в РФ в 2024 году вырастут на 9,2%.

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росстат, реальные зарплаты