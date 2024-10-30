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Запад скоро укажет Зеленскому "на выход", заявил Медведчук - 30.10.2024, ПРАЙМ
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Запад скоро укажет Зеленскому "на выход", заявил Медведчук
Запад скоро укажет Зеленскому "на выход", заявил Медведчук - 30.10.2024, ПРАЙМ
Запад скоро укажет Зеленскому "на выход", заявил Медведчук
В скором времени западные государства укажут украинскому лидеру Владимиру Зеленскому "на выход", предположил экс-лидер запрещенной на родине украинской партии... | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T11:38+0300
2024-10-30T11:38+0300
россия
украина
запад
владимир зеленский
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. В скором времени западные государства укажут украинскому лидеру Владимиру Зеленскому "на выход", предположил экс-лидер запрещенной на родине украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.В то же время он добавил, на Западе уже распространяется мнение, что команда Зеленского и он сам оказались некомпетентны и не оправдали доверие. По его словам, украинский лидер намеревался перехитрить западные страны, жалуясь на то, что ему оказывают недостаточную поддержку."И теперь на Западе и среди подконтрольных украинских соросят продвигается мнение, что оружия и средств дали достаточно, просто Зеленский и его свора оказались некомпетентными и не оправдали высокого доверия", - говорится в статье Медведчука, размещенной на сайте движения "Другая Украина". Он подчеркнул, что нарративы экс-главы Белого дома Дональда Трампа о том, что Зеленский слишком много берет и слишком мало делает, начинают овладевать коллективным Западом. По словам Медведчука, Зеленского уже записывают в списки проигравших. Он также напомнил, как Зеленский в одном из интервью начал указывать премьер-министру Индии Нарендре Моди, что тому, по его мнению, нужно делать. По мнению Медведчука, таким образом "политический клоун" поставил Украину в неловкое положение своей некомпетентностью и болезненной заносчивостью, а также подставил и коллективный Запад перед глобальным Югом, убедив последний, что ставленников Запада нужно "посылать куда подальше с их нравоучениями".
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россия, украина, запад, владимир зеленский
РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, Владимир Зеленский
11:38 30.10.2024
 
Запад скоро укажет Зеленскому "на выход", заявил Медведчук

Медведчук заявил, что коллективный Запад скоро укажет Зеленскому на выход

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. В скором времени западные государства укажут украинскому лидеру Владимиру Зеленскому "на выход", предположил экс-лидер запрещенной на родине украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
В то же время он добавил, на Западе уже распространяется мнение, что команда Зеленского и он сам оказались некомпетентны и не оправдали доверие. По его словам, украинский лидер намеревался перехитрить западные страны, жалуясь на то, что ему оказывают недостаточную поддержку.
"И теперь на Западе и среди подконтрольных украинских соросят продвигается мнение, что оружия и средств дали достаточно, просто Зеленский и его свора оказались некомпетентными и не оправдали высокого доверия", - говорится в статье Медведчука, размещенной на сайте движения "Другая Украина".
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Он подчеркнул, что нарративы экс-главы Белого дома Дональда Трампа о том, что Зеленский слишком много берет и слишком мало делает, начинают овладевать коллективным Западом. По словам Медведчука, Зеленского уже записывают в списки проигравших.
Он также напомнил, как Зеленский в одном из интервью начал указывать премьер-министру Индии Нарендре Моди, что тому, по его мнению, нужно делать. По мнению Медведчука, таким образом "политический клоун" поставил Украину в неловкое положение своей некомпетентностью и болезненной заносчивостью, а также подставил и коллективный Запад перед глобальным Югом, убедив последний, что ставленников Запада нужно "посылать куда подальше с их нравоучениями".
 
РОССИЯУКРАИНАЗАПАДВладимир Зеленский
 
 
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