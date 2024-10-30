https://1prime.ru/20241030/zelenskiy-852509364.html

Зеленский закатил истерику из-за утечки секретного пункта "плана победы"

Зеленский закатил истерику из-за утечки секретного пункта "плана победы" - 30.10.2024, ПРАЙМ

Зеленский закатил истерику из-за утечки секретного пункта "плана победы"

Глава киевского режима Владимир Зеленский высказал претензии в адрес Белого дома претензии, упрекнув администрацию США в "сливе" в СМИ его просьбы о передаче... | 30.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-30T15:30+0300

2024-10-30T15:30+0300

2024-10-30T16:38+0300

вооружения

владимир зеленский

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский высказал претензии в адрес Белого дома претензии, упрекнув администрацию США в "сливе" в СМИ его просьбы о передаче Киеву ракет большой дальности "Томагавк". Эти претензии он высказал в беседе с изданиями из государств Северной Европы."Вы видите, что сейчас происходит в СМИ, они сказали, что Украина хочет или хотела получить много ракет, таких как "томагавки" и т.д., - заявил Зеленский. - Но это была конфиденциальная информация. Между Украиной и Белым домом. Как понимать эти сообщения? Это значит, что между партнерами нет ничего конфиденциального".Ранее в публикации The New York Times со ссылкой на чиновников Соединенных Штатов сообщалось, что пункт "плана победы" Зеленского о пакете "неядерного сдерживания", содержание которого глава киевского режима не раскрывал публично, предусматривал предложение передать Киеву ракеты "Томагавк".

https://1prime.ru/20241029/zelenskiy-852496584.html

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владимир зеленский