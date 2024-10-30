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Зеленский закатил истерику из-за утечки секретного пункта "плана победы"
Зеленский закатил истерику из-за утечки секретного пункта "плана победы" - 30.10.2024, ПРАЙМ
Зеленский закатил истерику из-за утечки секретного пункта "плана победы"
Глава киевского режима Владимир Зеленский высказал претензии в адрес Белого дома претензии, упрекнув администрацию США в "сливе" в СМИ его просьбы о передаче... | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T15:30+0300
2024-10-30T15:30+0300
2024-10-30T16:38+0300
вооружения
владимир зеленский
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский высказал претензии в адрес Белого дома претензии, упрекнув администрацию США в "сливе" в СМИ его просьбы о передаче Киеву ракет большой дальности "Томагавк". Эти претензии он высказал в беседе с изданиями из государств Северной Европы."Вы видите, что сейчас происходит в СМИ, они сказали, что Украина хочет или хотела получить много ракет, таких как "томагавки" и т.д., - заявил Зеленский. - Но это была конфиденциальная информация. Между Украиной и Белым домом. Как понимать эти сообщения? Это значит, что между партнерами нет ничего конфиденциального".Ранее в публикации The New York Times со ссылкой на чиновников Соединенных Штатов сообщалось, что пункт "плана победы" Зеленского о пакете "неядерного сдерживания", содержание которого глава киевского режима не раскрывал публично, предусматривал предложение передать Киеву ракеты "Томагавк".
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владимир зеленский
Вооружения, Владимир Зеленский
Зеленский закатил истерику из-за утечки секретного пункта "плана победы"
Зеленский обвинил Соединенные Штаты в утечке секретного пункта "плана победы"
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский высказал претензии в адрес Белого дома претензии, упрекнув администрацию США в "сливе" в СМИ его просьбы о передаче Киеву ракет большой дальности "Томагавк". Эти претензии он высказал в беседе с изданиями из государств Северной Европы.
"Вы видите, что сейчас происходит в СМИ, они сказали, что Украина хочет или хотела получить много ракет, таких как "томагавки" и т.д., - заявил Зеленский. - Но это была конфиденциальная информация. Между Украиной и Белым домом. Как понимать эти сообщения? Это значит, что между партнерами нет ничего конфиденциального".
Аналитик ЦРУ предсказал судьбу Зеленского после выборов в США
Ранее в публикации The New York Times со ссылкой на чиновников Соединенных Штатов сообщалось, что пункт "плана победы" Зеленского о пакете "неядерного сдерживания", содержание которого глава киевского режима не раскрывал публично, предусматривал предложение передать Киеву ракеты "Томагавк".