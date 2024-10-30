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"Полностью разрушено". В Киеве забили тревогу из-за решения Зеленского - 30.10.2024, ПРАЙМ
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"Полностью разрушено". В Киеве забили тревогу из-за решения Зеленского
"Полностью разрушено". В Киеве забили тревогу из-за решения Зеленского - 30.10.2024, ПРАЙМ
"Полностью разрушено". В Киеве забили тревогу из-за решения Зеленского
Глава Киевского Владимир Зеленский продлили военное положение и мобилизацию - это лишь обостряет проблемы внутри Украины. Такое мнение высказал на YouTube... | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T15:42+0300
2024-10-30T15:45+0300
владимир зеленский
военное положение
мобилизация
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Глава Киевского Владимир Зеленский продлили военное положение и мобилизацию - это лишь обостряет проблемы внутри Украины. Такое мнение высказал на YouTube экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин."Решение Зеленского, оно беззаконное, антиконституционное. … Уже как таковых институтов власти на Украине уже нет, это уже не система власти, это не государство — оно полностью разрушено", — заявил Соскин.При этом он выразил уверенность, что в связи с этим решением ситуация внутри Украины еще больше усугубится."Оно (решение о продлении военного положения и мобилизации - прим. ред.) гибельно для страны, для социума, для народа", — подытожил Соскин.В понедельник Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней.
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владимир зеленский, военное положение, мобилизация
Владимир Зеленский, военное положение, мобилизация
15:42 30.10.2024 (обновлено: 15:45 30.10.2024)
 
"Полностью разрушено". В Киеве забили тревогу из-за решения Зеленского

Соскин: продлением военного положения Зеленский продолжает разрушать Украину

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Глава Киевского Владимир Зеленский продлили военное положение и мобилизацию - это лишь обостряет проблемы внутри Украины. Такое мнение высказал на YouTube экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Решение Зеленского, оно беззаконное, антиконституционное. … Уже как таковых институтов власти на Украине уже нет, это уже не система власти, это не государство — оно полностью разрушено", — заявил Соскин.
При этом он выразил уверенность, что в связи с этим решением ситуация внутри Украины еще больше усугубится.
"Оно (решение о продлении военного положения и мобилизации - прим. ред.) гибельно для страны, для социума, для народа", — подытожил Соскин.
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"Смертельно опасно". На Украине назвали угрозу страшнее военного конфликта
Вчера, 21:35
В понедельник Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней.
 
Владимир Зеленскийвоенное положениемобилизация
 
 
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