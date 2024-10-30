https://1prime.ru/20241030/zelenskiy-852509739.html
"Полностью разрушено". В Киеве забили тревогу из-за решения Зеленского
"Полностью разрушено". В Киеве забили тревогу из-за решения Зеленского - 30.10.2024, ПРАЙМ
"Полностью разрушено". В Киеве забили тревогу из-за решения Зеленского
Глава Киевского Владимир Зеленский продлили военное положение и мобилизацию - это лишь обостряет проблемы внутри Украины. Такое мнение высказал на YouTube... | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T15:42+0300
2024-10-30T15:42+0300
2024-10-30T15:45+0300
владимир зеленский
военное положение
мобилизация
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/55/841315577_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_fe9a2113a2c2ddc8dad0529828ea221b.jpg
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Глава Киевского Владимир Зеленский продлили военное положение и мобилизацию - это лишь обостряет проблемы внутри Украины. Такое мнение высказал на YouTube экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин."Решение Зеленского, оно беззаконное, антиконституционное. … Уже как таковых институтов власти на Украине уже нет, это уже не система власти, это не государство — оно полностью разрушено", — заявил Соскин.При этом он выразил уверенность, что в связи с этим решением ситуация внутри Украины еще больше усугубится."Оно (решение о продлении военного положения и мобилизации - прим. ред.) гибельно для страны, для социума, для народа", — подытожил Соскин.В понедельник Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней.
https://1prime.ru/20241029/yazyk-852497128.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/55/841315577_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_2ffe1977448a0f1a55b0d195cc29b623.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, военное положение, мобилизация
Владимир Зеленский, военное положение, мобилизация
"Полностью разрушено". В Киеве забили тревогу из-за решения Зеленского
Соскин: продлением военного положения Зеленский продолжает разрушать Украину
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ.
Глава Киевского Владимир Зеленский продлили военное положение и мобилизацию - это лишь обостряет проблемы внутри Украины. Такое мнение высказал на YouTube
экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Решение Зеленского, оно беззаконное, антиконституционное. … Уже как таковых институтов власти на Украине уже нет, это уже не система власти, это не государство — оно полностью разрушено", — заявил Соскин.
При этом он выразил уверенность, что в связи с этим решением ситуация внутри Украины еще больше усугубится.
"Оно (решение о продлении военного положения и мобилизации - прим. ред.) гибельно для страны, для социума, для народа", — подытожил Соскин.
"Смертельно опасно". На Украине назвали угрозу страшнее военного конфликта
В понедельник Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней.