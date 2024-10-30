https://1prime.ru/20241030/zelenskiy-852509739.html

"Полностью разрушено". В Киеве забили тревогу из-за решения Зеленского

"Полностью разрушено". В Киеве забили тревогу из-за решения Зеленского - 30.10.2024, ПРАЙМ

"Полностью разрушено". В Киеве забили тревогу из-за решения Зеленского

Глава Киевского Владимир Зеленский продлили военное положение и мобилизацию - это лишь обостряет проблемы внутри Украины. Такое мнение высказал на YouTube... | 30.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-30T15:42+0300

2024-10-30T15:42+0300

2024-10-30T15:45+0300

владимир зеленский

военное положение

мобилизация

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Глава Киевского Владимир Зеленский продлили военное положение и мобилизацию - это лишь обостряет проблемы внутри Украины. Такое мнение высказал на YouTube экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин."Решение Зеленского, оно беззаконное, антиконституционное. … Уже как таковых институтов власти на Украине уже нет, это уже не система власти, это не государство — оно полностью разрушено", — заявил Соскин.При этом он выразил уверенность, что в связи с этим решением ситуация внутри Украины еще больше усугубится."Оно (решение о продлении военного положения и мобилизации - прим. ред.) гибельно для страны, для социума, для народа", — подытожил Соскин.В понедельник Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней.

https://1prime.ru/20241029/yazyk-852497128.html

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владимир зеленский, военное положение, мобилизация