https://1prime.ru/20241030/zoloto-852500952.html
Биржевая стоимость золота достигла нового рекорда
Биржевая стоимость золота достигла нового рекорда - 30.10.2024, ПРАЙМ
Биржевая стоимость золота достигла нового рекорда
Стоимость золота в среду на бирже достигла нового исторического максимума, превысив 2800 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T09:47+0300
2024-10-30T09:47+0300
2024-10-30T09:47+0300
мир
биржевые цены на золото
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/83/842088353_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_fb7b3063021ae2ba7d4a0662155142c2.jpg
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Стоимость золота в среду на бирже достигла нового исторического максимума, превысив 2800 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 9.41 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 19,1 доллара, или на 0,69%, до 2800,2 доллара за тройскую унцию.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/83/842088353_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_eb04a0ccf844fa5767c011199a7147e7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мир, биржевые цены на золото
МИР, биржевые цены на золото
Биржевая стоимость золота достигла нового рекорда
Биржевая стоимость золота превысила отметку в 2800 долларов за тройскую унцию
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Стоимость золота в среду на бирже достигла нового исторического максимума, превысив 2800 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 9.41 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 19,1 доллара, или на 0,69%, до 2800,2 доллара за тройскую унцию.