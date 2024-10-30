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Биржевая стоимость золота достигла нового рекорда

Биржевая стоимость золота достигла нового рекорда - 30.10.2024, ПРАЙМ

Биржевая стоимость золота достигла нового рекорда

Стоимость золота в среду на бирже достигла нового исторического максимума, превысив 2800 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. | 30.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-30T09:47+0300

2024-10-30T09:47+0300

2024-10-30T09:47+0300

мир

биржевые цены на золото

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Стоимость золота в среду на бирже достигла нового исторического максимума, превысив 2800 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 9.41 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 19,1 доллара, или на 0,69%, до 2800,2 доллара за тройскую унцию.

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мир, биржевые цены на золото