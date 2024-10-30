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Эксперт объяснил, что будет с ценой на золото после выборов в США

Эксперт объяснил, что будет с ценой на золото после выборов в США - 30.10.2024, ПРАЙМ

Эксперт объяснил, что будет с ценой на золото после выборов в США

Цена золота может снизиться до 2700 или даже 2600 долларов за тройскую унцию после оглашения итогов выборов президента США, однако затем она может опять... | 30.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-30T13:54+0300

2024-10-30T13:54+0300

2024-10-30T13:55+0300

золото

биржевые цены на золото

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Цена золота может снизиться до 2700 или даже 2600 долларов за тройскую унцию после оглашения итогов выборов президента США, однако затем она может опять вырасти, рассказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Ранее в среду стоимость золота на бирже достигла нового исторического максимума, превысив 2800 долларов за тройскую унцию. "Сохраняется неопределенность относительно итогов предстоящих выборов президента США. После них золото может немного подешеветь, примерно до 2600-2700 долларов за тройскую унцию, хотя возможно и ненадолго, так как будет сохраняться интрига по поводу курса будущего американского президента", - заявил Хазанов. Эксперт отметил, что на цену золота сейчас влияет также продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке, в частности, конфронтация между Израилем и Ираном. Кроме того, прогнозируется снижение Федеральной резервной системой США учетной ставки, что обычно приводит к подорожанию металла, заключил он. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://1prime.ru/20241030/zoloto-852500952.html

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золото, биржевые цены на золото, выборы в сша