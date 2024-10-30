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Цены на золото пошли вверх - 30.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241030/zoloto-852514461.html
Цены на золото пошли вверх
Цены на золото пошли вверх - 30.10.2024, ПРАЙМ
Цены на золото пошли вверх
Стоимость золота растет в среду вечером после публикации данных по рынку труда США, а также о росте ВВП страны, свидетельствуют данные торгов. | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T19:27+0300
2024-10-30T19:28+0300
экономика
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду вечером после публикации данных по рынку труда США, а также о росте ВВП страны, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.47 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 14 долларов, или на 0,51%, - до 2 795,1 доллара за тройскую унцию. В ходе торгов стоимость золота впервые в истории превысила 2 800 долларов. Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дешевел на 0,93% - до 34,12 доллара за унцию. Согласно данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в октябре увеличилось на 233 тысячи, рост оказался сильнее ожиданий. Кроме того, ВВП страны в третьем квартале, согласно первой оценке, вырос на 2,8% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), в то время как прогнозировалось увеличение экономики на 3%. Трейдеры также по-прежнему находятся в ожидании президентских выборов в США, которые пройдут 5 ноября.
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золото, цены
Экономика, золото, цены
19:27 30.10.2024 (обновлено: 19:28 30.10.2024)
 
Цены на золото пошли вверх

Золото дорожает после выхода макростатистики США

© Unsplah/Jingming PanЗолотые слитки
Золотые слитки
© Unsplah/Jingming Pan
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду вечером после публикации данных по рынку труда США, а также о росте ВВП страны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.47 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 14 долларов, или на 0,51%, - до 2 795,1 доллара за тройскую унцию. В ходе торгов стоимость золота впервые в истории превысила 2 800 долларов. Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дешевел на 0,93% - до 34,12 доллара за унцию.
Согласно данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в октябре увеличилось на 233 тысячи, рост оказался сильнее ожиданий.
Кроме того, ВВП страны в третьем квартале, согласно первой оценке, вырос на 2,8% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), в то время как прогнозировалось увеличение экономики на 3%.
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Трейдеры также по-прежнему находятся в ожидании президентских выборов в США, которые пройдут 5 ноября.
 
Экономиказолотоцены
 
 
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