Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Аэрофлот" в среднем почти на треть повысил зарплаты пилотам - 31.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241031/aeroflot-852527892.html
"Аэрофлот" в среднем почти на треть повысил зарплаты пилотам
"Аэрофлот" в среднем почти на треть повысил зарплаты пилотам - 31.10.2024, ПРАЙМ
"Аэрофлот" в среднем почти на треть повысил зарплаты пилотам
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" повысила заработную плату пилотам в среднем на 30%, сообщили РИА Новости в компании. | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T14:17+0300
2024-10-31T14:23+0300
россия
аэрофлот
повышение зарплаты
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/73/839197372_0:117:3227:1932_1920x0_80_0_0_9279a45d7227896ff9e29af14910fb50.jpg
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" повысила заработную плату пилотам в среднем на 30%, сообщили РИА Новости в компании. Перевозчик летом анонсировал увеличение осенью зарплаты для командиров воздушных судов и вторых пилотов. "Документы о пересмотре заработной платы с 01 октября подписаны в июле. Повышенный расчет пилоты получат в выплату за октябрь", - сообщили РИА Новости в "Аэрофлоте". Авиакомпания ранее сообщала, что речь идет об увеличении размера переменной части оплаты труда, напрямую зависящей от налета. Так, расчетная зарплата для командира воздушного судна за полностью отработанный месяц при налете 70 часов в месяц на широкофюзеляжных самолетах составит 624 тысячи рублей, для второго пилота – 407 тысяч рублей, на узкофюзеляжных – 543 тысячи и 283 тысячи рублей соответственно. При налете 85 часов в месяц на широкофюзеляжных самолетах у командира будет зарплата 820 тысяч рублей, у второго пилота - 530 тысяч рублей, на узкофюзеляжных 707 тысяч и 357 тысяч рублей соответственно. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". Группа "Аэрофлот" в январе-сентябре 2024 года увеличила перевозки пассажиров на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 42,5 миллиона человек, сам "Аэрофлот" - на 22,8% - до 23,3 миллиона человек.
https://1prime.ru/20241018/reys-852255127.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/73/839197372_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_88706adb64153e5a9d60c259e400e452.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, аэрофлот, повышение зарплаты
РОССИЯ, Аэрофлот, повышение зарплаты
14:17 31.10.2024 (обновлено: 14:23 31.10.2024)
 
"Аэрофлот" в среднем почти на треть повысил зарплаты пилотам

"Аэрофлот" повысил зарплаты пилотам в среднем на 30 процентов

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанк"Аэрофлот"
Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" повысила заработную плату пилотам в среднем на 30%, сообщили РИА Новости в компании.
Перевозчик летом анонсировал увеличение осенью зарплаты для командиров воздушных судов и вторых пилотов.
"Документы о пересмотре заработной платы с 01 октября подписаны в июле. Повышенный расчет пилоты получат в выплату за октябрь", - сообщили РИА Новости в "Аэрофлоте".
Презентация первого Airbus А350-900 авиакомпании Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2024
"Аэрофлот" ввел дополнительные рейсы в связи с проведением саммита БРИКС
18 октября, 14:36
Авиакомпания ранее сообщала, что речь идет об увеличении размера переменной части оплаты труда, напрямую зависящей от налета. Так, расчетная зарплата для командира воздушного судна за полностью отработанный месяц при налете 70 часов в месяц на широкофюзеляжных самолетах составит 624 тысячи рублей, для второго пилота – 407 тысяч рублей, на узкофюзеляжных – 543 тысячи и 283 тысячи рублей соответственно. При налете 85 часов в месяц на широкофюзеляжных самолетах у командира будет зарплата 820 тысяч рублей, у второго пилота - 530 тысяч рублей, на узкофюзеляжных 707 тысяч и 357 тысяч рублей соответственно.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". Группа "Аэрофлот" в январе-сентябре 2024 года увеличила перевозки пассажиров на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 42,5 миллиона человек, сам "Аэрофлот" - на 22,8% - до 23,3 миллиона человек.
 
РОССИЯАэрофлотповышение зарплаты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала