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Работу аэропорта Уфы временно ограничили

Работу аэропорта Уфы временно ограничили - 31.10.2024, ПРАЙМ

Работу аэропорта Уфы временно ограничили

Временные ограничения введены на работу аэропорта Уфы с 17.50 мск для обеспечения безопасности, сообщил представитель Росавиации в своем Telegram-канале. | 31.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-31T19:27+0300

2024-10-31T19:27+0300

2024-10-31T19:28+0300

экономика

уфа

аэропорт

ограничения

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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения введены на работу аэропорта Уфы с 17.50 мск для обеспечения безопасности, сообщил представитель Росавиации в своем Telegram-канале. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС), с 17.50 мск 31 октября временные ограничения введены на работу аэропорта Уфа (код ICAO: UWUU).Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", — говорится в сообщении. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, добавил он.

https://1prime.ru/20241025/dolya-852430709.html

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уфа, аэропорт, ограничения