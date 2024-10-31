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Работу аэропорта Уфы временно ограничили
Работу аэропорта Уфы временно ограничили - 31.10.2024, ПРАЙМ
Работу аэропорта Уфы временно ограничили
Временные ограничения введены на работу аэропорта Уфы с 17.50 мск для обеспечения безопасности, сообщил представитель Росавиации в своем Telegram-канале. | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T19:27+0300
2024-10-31T19:27+0300
2024-10-31T19:28+0300
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения введены на работу аэропорта Уфы с 17.50 мск для обеспечения безопасности, сообщил представитель Росавиации в своем Telegram-канале. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС), с 17.50 мск 31 октября временные ограничения введены на работу аэропорта Уфа (код ICAO: UWUU).Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", — говорится в сообщении. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, добавил он.
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уфа, аэропорт, ограничения
Экономика, Уфа, аэропорт, ограничения
Работу аэропорта Уфы временно ограничили
Росавиация: на работу аэропорта Уфы ввели временные ограничения
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения введены на работу аэропорта Уфы с 17.50 мск для обеспечения безопасности, сообщил представитель Росавиации в своем Telegram-канале.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС), с 17.50 мск 31 октября временные ограничения введены на работу аэропорта Уфа (код ICAO: UWUU).Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", — говорится в сообщении.
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Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, добавил он.