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В аэропорту Уфы сняли ограничения
В аэропорту Уфы сняли ограничения - 31.10.2024, ПРАЙМ
В аэропорту Уфы сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы сняты, сообщил представитель Росавиации в своем Telegram-канале. | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T20:19+0300
2024-10-31T20:19+0300
2024-10-31T20:20+0300
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы сняты, сообщил представитель Росавиации в своем Telegram-канале. "В 20.00 мск ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропорту Уфы сняты. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", — говорится в сообщении. В период действия ограничений на запасные аэродромы ушло четыре самолета, летевших в Уфу.
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уфа, аэропорт, ограничения
Экономика, Уфа, аэропорт, ограничения
В аэропорту Уфы сняли ограничения
Росавиация: временные ограничения на работу аэропорта Уфы сняты
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы сняты, сообщил представитель Росавиации в своем Telegram-канале.
"В 20.00 мск ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропорту Уфы сняты. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", — говорится в сообщении.
Работу аэропорта Уфы временно ограничили
В период действия ограничений на запасные аэродромы ушло четыре самолета, летевших в Уфу.