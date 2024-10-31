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В аэропорту Уфы сняли ограничения

В аэропорту Уфы сняли ограничения - 31.10.2024, ПРАЙМ

В аэропорту Уфы сняли ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы сняты, сообщил представитель Росавиации в своем Telegram-канале. | 31.10.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы сняты, сообщил представитель Росавиации в своем Telegram-канале. "В 20.00 мск ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропорту Уфы сняты. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", — говорится в сообщении. В период действия ограничений на запасные аэродромы ушло четыре самолета, летевших в Уфу.

https://1prime.ru/20241031/aeroport-852533258.html

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уфа, аэропорт, ограничения