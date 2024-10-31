https://1prime.ru/20241031/aktsii-852532730.html

Российский рынок акций снова в минусе

Российский рынок акций снова в минусе - 31.10.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций снова в минусе

Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга снизился на 2,11%, следует из данных Московской биржи. | 31.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-31T19:03+0300

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2024-10-31T19:03+0300

экономика

российский рынок акций

снижение

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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга снизился на 2,11%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 2,11%, до 2 560,2 пункта, долларовый РТС – на 2,08%, до 831,27 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,89%, до 870,35 пункта. За месяц индекс Мосбиржи упал на 10,41%, РТС - на 13,92%, индекс Мосбиржи в юанях - на 12,66%.

https://1prime.ru/20241030/aktsii-852513682.html

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российский рынок акций, снижение