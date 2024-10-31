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Российский рынок акций снова в минусе
Российский рынок акций снова в минусе - 31.10.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций снова в минусе
Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга снизился на 2,11%, следует из данных Московской биржи. | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T19:03+0300
2024-10-31T19:03+0300
2024-10-31T19:03+0300
экономика
российский рынок акций
снижение
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга снизился на 2,11%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 2,11%, до 2 560,2 пункта, долларовый РТС – на 2,08%, до 831,27 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,89%, до 870,35 пункта. За месяц индекс Мосбиржи упал на 10,41%, РТС - на 13,92%, индекс Мосбиржи в юанях - на 12,66%.
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российский рынок акций, снижение
Экономика, российский рынок акций, снижение
Российский рынок акций снова в минусе
Российский рынок акций в основную сессию снизился на 2,11%, за месяц - на 10,41%
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга снизился на 2,11%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 2,11%, до 2 560,2 пункта, долларовый РТС – на 2,08%, до 831,27 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,89%, до 870,35 пункта.
Российский рынок акций продемонстрировал рост
За месяц индекс Мосбиржи упал на 10,41%, РТС - на 13,92%, индекс Мосбиржи в юанях - на 12,66%.