https://1prime.ru/20241031/aviaperevozki-852533498.html
Росавиация зафиксировала рост пассажирских авиаперевозок
Росавиация зафиксировала рост пассажирских авиаперевозок - 31.10.2024, ПРАЙМ
Росавиация зафиксировала рост пассажирских авиаперевозок
Российские авиакомпании за январь-сентябрь текущего года перевезли 86,2 миллиона человек, что на 6,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года,... | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T19:48+0300
2024-10-31T19:48+0300
2024-10-31T19:49+0300
экономика
росавиация
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Российские авиакомпании за январь-сентябрь текущего года перевезли 86,2 миллиона человек, что на 6,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили в Росавиации. "Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-сентябре вырос к аналогичному периоду 2023 года на 6,2%, до 86,2 млн человек. Из них на международных авиалиниях обслужено 20,3 млн человек (+21,5%), на внутренних - 65,9 млн (+2,2%)", - отметили в ведомстве. В Росавиации добавили, что международные перевозки в сентябре 2024 года выросли на 20%, до 2,5 миллионов пассажиров, а внутренние - на 1,7%, до 8,2 миллиона пассажиров. В топ-5 российских авиакомпаний по итогам девяти месяцев вошли "Аэрофлот", "Победа", "Сибирь" (S7 Airlines), "Россия" и "Уральские авиалинии". На их долю пришлось более 69,4% всех авиаперевозок. "Рост пассажиропотока на внутренних авиалиниях происходит на фоне развития инфраструктуры аэропортов. Повышение мобильности населения и обеспечение транспортной доступности российских регионов – приоритетные задачи для Минтранса и Росавиации", - заключили в Росавиации.
https://1prime.ru/20241017/rosaviatsiya-852227291.html
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росавиация, пассажироперевозки
Экономика, Росавиация, пассажироперевозки
Росавиация зафиксировала рост пассажирских авиаперевозок
Росавиация: рост пассажирских перевозок авиакомпаний за 9 месяцев составил 6,2%
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Российские авиакомпании за январь-сентябрь текущего года перевезли 86,2 миллиона человек, что на 6,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили в Росавиации.
"Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-сентябре вырос к аналогичному периоду 2023 года на 6,2%, до 86,2 млн человек. Из них на международных авиалиниях обслужено 20,3 млн человек (+21,5%), на внутренних - 65,9 млн (+2,2%)", - отметили в ведомстве.
В Росавиации добавили, что международные перевозки в сентябре 2024 года выросли на 20%, до 2,5 миллионов пассажиров, а внутренние - на 1,7%, до 8,2 миллиона пассажиров. В топ-5 российских авиакомпаний по итогам девяти месяцев вошли "Аэрофлот", "Победа", "Сибирь" (S7 Airlines), "Россия" и "Уральские авиалинии". На их долю пришлось более 69,4% всех авиаперевозок.
Пассажиропоток авиакомпаний России превысил десять миллионов человек
"Рост пассажиропотока на внутренних авиалиниях происходит на фоне развития инфраструктуры аэропортов. Повышение мобильности населения и обеспечение транспортной доступности российских регионов – приоритетные задачи для Минтранса и Росавиации", - заключили в Росавиации.