https://1prime.ru/20241031/aviaperevozki-852533498.html

Росавиация зафиксировала рост пассажирских авиаперевозок

Росавиация зафиксировала рост пассажирских авиаперевозок - 31.10.2024, ПРАЙМ

Росавиация зафиксировала рост пассажирских авиаперевозок

Российские авиакомпании за январь-сентябрь текущего года перевезли 86,2 миллиона человек, что на 6,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года,... | 31.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-31T19:48+0300

2024-10-31T19:48+0300

2024-10-31T19:49+0300

экономика

росавиация

пассажироперевозки

https://cdnn.1prime.ru/img/84142/24/841422495_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_b826b8d88ee549de5382771b359e1f4e.jpg

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Российские авиакомпании за январь-сентябрь текущего года перевезли 86,2 миллиона человек, что на 6,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили в Росавиации. "Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-сентябре вырос к аналогичному периоду 2023 года на 6,2%, до 86,2 млн человек. Из них на международных авиалиниях обслужено 20,3 млн человек (+21,5%), на внутренних - 65,9 млн (+2,2%)", - отметили в ведомстве. В Росавиации добавили, что международные перевозки в сентябре 2024 года выросли на 20%, до 2,5 миллионов пассажиров, а внутренние - на 1,7%, до 8,2 миллиона пассажиров. В топ-5 российских авиакомпаний по итогам девяти месяцев вошли "Аэрофлот", "Победа", "Сибирь" (S7 Airlines), "Россия" и "Уральские авиалинии". На их долю пришлось более 69,4% всех авиаперевозок. "Рост пассажиропотока на внутренних авиалиниях происходит на фоне развития инфраструктуры аэропортов. Повышение мобильности населения и обеспечение транспортной доступности российских регионов – приоритетные задачи для Минтранса и Росавиации", - заключили в Росавиации.

https://1prime.ru/20241017/rosaviatsiya-852227291.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

росавиация, пассажироперевозки