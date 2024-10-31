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Российские машины с автопилотом могут появиться на дорогах в 2030-х

Российские машины с автопилотом могут появиться на дорогах в 2030-х - 31.10.2024, ПРАЙМ

Российские машины с автопилотом могут появиться на дорогах в 2030-х

Российские машины с системой автопилота смогут появиться на дорогах страны не ранее 2030-х годов. Это связано с некоторыми проблемами в реализации, хотя... | 31.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-31T11:52+0300

2024-10-31T11:52+0300

2024-10-31T11:52+0300

автопилоты

легковые автомобилии

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НОВОСИБИРСК, 31 окт – ПРАЙМ. Российские машины с системой автопилота смогут появиться на дорогах страны не ранее 2030-х годов. Это связано с некоторыми проблемами в реализации, хотя электроника почти готова, сообщил в четверг руководитель по научным исследованиям и разработкам АО "АвтоВАЗ" Константин Котляров. "На сегодняшний день по электронике абсолютно все понятно и ясно, за исключением того, что у нас зимняя страна, и нынешние автопилоты ориентируются по разметке на дорогах. Что у нас с разметкой на дорогах, вам рассказывать не надо. Это первая история, которая нас тормозит", - сказал он. Сейчас основная сложность с подготовкой нормативных документов и выработкой алгоритмов действий автопилота, которые должны прописать программисты. Но главная проблема - несовершенство нормативно-правовой базы. "Это весь мир "проходит" активно, поэтому сейчас водитель сидит рядом. Но это будет решено, разумеется", - добавил Котляров.

https://1prime.ru/20230420/840427069.html

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автопилоты, легковые автомобилии