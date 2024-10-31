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Россиян предупредили о подорожании автомобилей минимум на 10% до конца года

Россиян предупредили о подорожании автомобилей минимум на 10% до конца года - 31.10.2024, ПРАЙМ

Россиян предупредили о подорожании автомобилей минимум на 10% до конца года

По прогнозу Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД), новые автомобили в Российской Федерации до конца года прибавят в цене не менее, чем 10%. Об... | 31.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-31T15:52+0300

2024-10-31T15:52+0300

2024-10-31T15:53+0300

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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. По прогнозу Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД), новые автомобили в Российской Федерации до конца года прибавят в цене не менее, чем 10%. Об этом рассказывает издание Autonews.В то же время замглавы Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр высказал мнение, что ситуация на российском авторынке не настолько плоха, как многие себе рисуют. Он прогнозирует, что автомобили будут дорожать постепенно, и до конца 2024 года цены на иномарки в России вырастут не на 10, а на 5%.При этом глава по развитию продуктов и услуг ГК "Альфа-Лизинг" Максим Давиденко, воздержавшись от ценовых прогнозов, высказал уверенность, что автокредиты российскому рынку больше не помогут, после чего отметил, что дилеры к сегодняшнему дню накопили запас автомобилей - примерно на два-три месяца.Ссылаясь на мнения аналитиков, Autonews предсказывает, что если авторынок войдет в крутое пике, дилерам придется его поддержать и объявлять скидки, бонусы, спецпредложения и прочие маркетинговые программы.

https://1prime.ru/20241028/avto-852468903.html

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россия, авторынок, цены