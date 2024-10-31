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На рынок России выходит новинка - полноприводный кроссовер Xcite X-Cross 8 - 31.10.2024, ПРАЙМ
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На рынок России выходит новинка - полноприводный кроссовер Xcite X-Cross 8
На рынок России выходит новинка - полноприводный кроссовер Xcite X-Cross 8 - 31.10.2024, ПРАЙМ
На рынок России выходит новинка - полноприводный кроссовер Xcite X-Cross 8
"Автозавод Санкт-Петербург" представил новинку - среднеразмерный кроссовер Xcite X-Cross 8, который, который, как заявляют в компании будет доступен в... | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T20:36+0300
2024-10-31T20:36+0300
экономика
модель
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. "Автозавод Санкт-Петербург" представил новинку - среднеразмерный кроссовер Xcite X-Cross 8, который, который, как заявляют в компании будет доступен в комплектации с полным приводом. О новой модели рассказывает "РГ".По данным издания, с габаритами 4740 х 1860 х 1705 мм новый кроссовер имеет семиместную конфигурацию салона, а объем его багажника при разложенной "галерке" составляет 193 литра, при сложенных сиденьях - 2101 литр.Отмечается, что в скором времени на рынок РФ выйдет прямой конкурент Xcite X-Cross 8 - еще один семиместный семейный кроссовер "Москвич 8", превосходящий питерскую модель по габаритам - 4825 х 1870 х 1758 мм. Но у X-Cross 8 существует другое преимущество - комплектация с системой полного привода. Что же касается "Москвича 8", то, как свидетельствует издание, как минимум на первых порах эта модель будет доступно с приводом только на передние колеса.
https://1prime.ru/20241031/avto-852529674.html
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модель
Экономика, модель
20:36 31.10.2024
 
На рынок России выходит новинка - полноприводный кроссовер Xcite X-Cross 8

"Автозавод Санкт-Петербург" представил новую модель - кроссовер Xcite X-Cross 8

© РИА Новости | Перейти в медиабанкНовые модели автомобиля бренда Xcite X-Cross 7
Новые модели автомобиля бренда Xcite X-Cross 7 - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2024
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. "Автозавод Санкт-Петербург" представил новинку - среднеразмерный кроссовер Xcite X-Cross 8, который, который, как заявляют в компании будет доступен в комплектации с полным приводом. О новой модели рассказывает "РГ".
По данным издания, с габаритами 4740 х 1860 х 1705 мм новый кроссовер имеет семиместную конфигурацию салона, а объем его багажника при разложенной "галерке" составляет 193 литра, при сложенных сиденьях - 2101 литр.
Работа мегамолла ТрансТехСервисв Казани - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2024
Россиян предупредили о подорожании автомобилей минимум на 10% до конца года
15:52
Отмечается, что в скором времени на рынок РФ выйдет прямой конкурент Xcite X-Cross 8 - еще один семиместный семейный кроссовер "Москвич 8", превосходящий питерскую модель по габаритам - 4825 х 1870 х 1758 мм. Но у X-Cross 8 существует другое преимущество - комплектация с системой полного привода. Что же касается "Москвича 8", то, как свидетельствует издание, как минимум на первых порах эта модель будет доступно с приводом только на передние колеса.
 
Экономикамодель
 
 
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