https://1prime.ru/20241031/avtomobil-852534350.html

На рынок России выходит новинка - полноприводный кроссовер Xcite X-Cross 8

На рынок России выходит новинка - полноприводный кроссовер Xcite X-Cross 8 - 31.10.2024, ПРАЙМ

На рынок России выходит новинка - полноприводный кроссовер Xcite X-Cross 8

"Автозавод Санкт-Петербург" представил новинку - среднеразмерный кроссовер Xcite X-Cross 8, который, который, как заявляют в компании будет доступен в... | 31.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-31T20:36+0300

2024-10-31T20:36+0300

2024-10-31T20:36+0300

экономика

модель

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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. "Автозавод Санкт-Петербург" представил новинку - среднеразмерный кроссовер Xcite X-Cross 8, который, который, как заявляют в компании будет доступен в комплектации с полным приводом. О новой модели рассказывает "РГ".По данным издания, с габаритами 4740 х 1860 х 1705 мм новый кроссовер имеет семиместную конфигурацию салона, а объем его багажника при разложенной "галерке" составляет 193 литра, при сложенных сиденьях - 2101 литр.Отмечается, что в скором времени на рынок РФ выйдет прямой конкурент Xcite X-Cross 8 - еще один семиместный семейный кроссовер "Москвич 8", превосходящий питерскую модель по габаритам - 4825 х 1870 х 1758 мм. Но у X-Cross 8 существует другое преимущество - комплектация с системой полного привода. Что же касается "Москвича 8", то, как свидетельствует издание, как минимум на первых порах эта модель будет доступно с приводом только на передние колеса.

https://1prime.ru/20241031/avto-852529674.html

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модель