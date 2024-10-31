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В Байконуре будет установлено авиасообщение для развития туризма

В Байконуре будет установлено авиасообщение для развития туризма - 31.10.2024, ПРАЙМ

В Байконуре будет установлено авиасообщение для развития туризма

Власти Казахстана и России достигли договорённости об установлении по установлению авиасообщения из двух стран в город Байконур для развития туризма на... | 31.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-31T12:28+0300

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байконур

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казахстан

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АСТАНА, 31 окт - ПРАЙМ. Власти Казахстана и России достигли договорённости об установлении по установлению авиасообщения из двух стран в город Байконур для развития туризма на космическую станцию, сообщает пресс-служба казахстанского министерства транспорта. "Казахстанской делегацией проведена встреча с заместителем министра транспорта Российской Федерации Владимиром Потешкиным, во время которой была достигнута договорённость по установлению авиасообщения из Казахстана и России в город Байконур в целях развития туризма на космическую станцию", - говорится в сообщении. В Куала-Лумпуре прошло мероприятие ИКАО по переговорам о воздушном сообщении ICAN-2024. По данным организаторов, в переговорах приняли участие представители более 70 стран.

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байконур, россия, казахстан, роскосмос, туризм