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Аэропорт Саратова ввел ограничение на полеты из-за возможной атаки БПЛА
Аэропорт Саратова ввел ограничение на полеты из-за возможной атаки БПЛА - 31.10.2024, ПРАЙМ
Аэропорт Саратова ввел ограничение на полеты из-за возможной атаки БПЛА
Расположенный в Саратове международный аэропорт "Гагарин" ввел временные ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом агентству РИА Новости сообщили в... | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T09:31+0300
2024-10-31T09:31+0300
2024-10-31T09:31+0300
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САРАТОВ, 31 окт - ПРАЙМ. Расположенный в Саратове международный аэропорт "Гагарин" ввел временные ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе воздушной гавани."Актуальная информация о времени прибытия и отправления рейсов размещается на онлайн-табло, а также на сайте аэропорта в разделе "табло рейсов", - сказал собеседник издания.Отмечается, что подобные меры были введены в связи с возможными атаками украинских беспилотников на регион. Как ранее говорил губернатор Роман Бусаргин, саратовские экстренные службы уже приведены в состояние полной готовности после получения сообщения от российского Министерства обороны.
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Происшествия, РОССИЯ, САРАТОВ, аэропорт
Аэропорт Саратова ввел ограничение на полеты из-за возможной атаки БПЛА
Аэропорт Саратова приостановил прием и отправку самолетов из-за возможной атаки БПЛА
САРАТОВ, 31 окт - ПРАЙМ. Расположенный в Саратове международный аэропорт "Гагарин" ввел временные ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
"Актуальная информация о времени прибытия и отправления рейсов размещается на онлайн-табло, а также на сайте аэропорта в разделе "табло рейсов", - сказал собеседник издания.
Отмечается, что подобные меры были введены в связи с возможными атаками украинских беспилотников на регион.
Как ранее говорил губернатор Роман Бусаргин, саратовские экстренные службы уже приведены в состояние полной готовности после получения сообщения от российского Министерства обороны.
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