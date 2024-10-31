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Аэропорт Саратова ввел ограничение на полеты из-за возможной атаки БПЛА

Аэропорт Саратова ввел ограничение на полеты из-за возможной атаки БПЛА - 31.10.2024, ПРАЙМ

Аэропорт Саратова ввел ограничение на полеты из-за возможной атаки БПЛА

Расположенный в Саратове международный аэропорт "Гагарин" ввел временные ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом агентству РИА Новости сообщили в... | 31.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-31T09:31+0300

2024-10-31T09:31+0300

2024-10-31T09:31+0300

происшествия

россия

саратов

аэропорт

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САРАТОВ, 31 окт - ПРАЙМ. Расположенный в Саратове международный аэропорт "Гагарин" ввел временные ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе воздушной гавани."Актуальная информация о времени прибытия и отправления рейсов размещается на онлайн-табло, а также на сайте аэропорта в разделе "табло рейсов", - сказал собеседник издания.Отмечается, что подобные меры были введены в связи с возможными атаками украинских беспилотников на регион. Как ранее говорил губернатор Роман Бусаргин, саратовские экстренные службы уже приведены в состояние полной готовности после получения сообщения от российского Министерства обороны.

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россия, саратов, аэропорт