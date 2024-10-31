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Carlsberg в 2024 году незначительно нарастил выручку

Carlsberg в 2024 году незначительно нарастил выручку - 31.10.2024, ПРАЙМ

Carlsberg в 2024 году незначительно нарастил выручку

Выручка группы компаний Carlsberg, одного из ведущих мировых производителей пива, по итогам первых трех кварталов выросла на 2% в годовом выражении, до 59,242... | 31.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-31T10:27+0300

2024-10-31T10:27+0300

2024-10-31T10:27+0300

россия

carlsberg

выручка

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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Выручка группы компаний Carlsberg, одного из ведущих мировых производителей пива, по итогам первых трех кварталов выросла на 2% в годовом выражении, до 59,242 миллиарда датских крон (8,6 миллиарда долларов), следует из финансовой отчетности группы. Общий органический рост выручки группы составил 3%. В Западной Европе показатель составил 0,9%, в Азии – 2,1%, в Центральной и Восточной Европе – 9,2%. По итогам третьего квартала выручка группы также несколько поднялась, до 20,476 миллиарда крон (2,9 миллиарда долларов). Органический рост выручки составил 1,3%. В Западной Европе он составил 0,1%, в Центральной и Восточной Европе – 9,8%, в Азии - органическое снижение на 3,3%. Продажи пива в натуральном выражении за три квартала незначительно выросли и составили 82,1 миллиона гектолитров. А только за прошлый квартал продажи составили 28,7 миллионов гектолитров, что на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Компания отмечает рост продаж брендов Carlsberg (+11%), Brooklyn (+9%), "1664 Blanc" (+8%), Tuborg (+2%), и Somersby (+2%). Carlsberg A/S, основанная в 1847 году в Дании, сегодня занимает одну из лидирующих позиций на мировом рынке пива. В ее портфеле порядка 140 брендов, в том числе Carlsberg, Tuborg, Kronenburg и другие. Штат компании составляет около 40 тысяч человек.

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россия, carlsberg, выручка