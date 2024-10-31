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Набиуллина объяснила необходимость жесткой ДКП - 31.10.2024, ПРАЙМ
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Набиуллина объяснила необходимость жесткой ДКП
Набиуллина объяснила необходимость жесткой ДКП - 31.10.2024, ПРАЙМ
Набиуллина объяснила необходимость жесткой ДКП
Жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) - это не прихоть Банка России, а неизбежная реакция на то, что происходит в экономике, она не противоречит задачам, над | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T10:11+0300
2024-10-31T10:28+0300
банк россии
россия
дкп
инфляция
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) - это не прихоть Банка России, а неизбежная реакция на то, что происходит в экономике, она не противоречит задачам, над которыми работает правительство РФ, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."В целом, жесткая денежно-кредитная политика – это не прихоть Центрального банка, это неизбежная реакция на то, что происходит в экономике. И в нынешних условиях экономика и государство, и частный бизнес должны направлять ресурсы на приоритетное направление. И тем, кто может этими ресурсами наиболее эффективно и более рачительно распорядиться. И это, конечно, требует и решения застарелых проблем с эффективностью, производительностью, пересмотра круга проектов, которые имеет смысл реализовывать. И этим этот период и сложен. Но, на наш взгляд, он окупится", - сказала глава ЦБ, выступая в Госдуме."И жесткая денежно-кредитная политика в наших условиях не противоречит всем тем задачам по развитию экономики, над которыми сейчас работает правительство. Оно делает это так, чтобы эти усилия не ушли в свисток, не ушли в инфляцию, а работали именно на рост экономики", - добавила Набиуллина.Как подчеркнула Набиуллина, Банк России был вынужден войти в период жесткой денежно-кредитной политики, что является новой ситуацией для российской экономики.В минувшую пятницу Банк России повысил ключевую ставку – сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. Предыдущий исторический максимум в 20% был зафиксирован в феврале-апреле 2022 года.
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россия, дкп, инфляция
Банк России, РОССИЯ, ДКП, инфляция
10:11 31.10.2024 (обновлено: 10:28 31.10.2024)
 
Набиуллина объяснила необходимость жесткой ДКП

Набиуллина: ЦБ вынужден войти в период жесткой денежно-кредитной политики

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) - это не прихоть Банка России, а неизбежная реакция на то, что происходит в экономике, она не противоречит задачам, над которыми работает правительство РФ, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"В целом, жесткая денежно-кредитная политика – это не прихоть Центрального банка, это неизбежная реакция на то, что происходит в экономике. И в нынешних условиях экономика и государство, и частный бизнес должны направлять ресурсы на приоритетное направление. И тем, кто может этими ресурсами наиболее эффективно и более рачительно распорядиться. И это, конечно, требует и решения застарелых проблем с эффективностью, производительностью, пересмотра круга проектов, которые имеет смысл реализовывать. И этим этот период и сложен. Но, на наш взгляд, он окупится", - сказала глава ЦБ, выступая в Госдуме.
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"И жесткая денежно-кредитная политика в наших условиях не противоречит всем тем задачам по развитию экономики, над которыми сейчас работает правительство. Оно делает это так, чтобы эти усилия не ушли в свисток, не ушли в инфляцию, а работали именно на рост экономики", - добавила Набиуллина.
Как подчеркнула Набиуллина, Банк России был вынужден войти в период жесткой денежно-кредитной политики, что является новой ситуацией для российской экономики.
В минувшую пятницу Банк России повысил ключевую ставку – сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. Предыдущий исторический максимум в 20% был зафиксирован в феврале-апреле 2022 года.
 
Банк РоссииРОССИЯДКПинфляция
 
 
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