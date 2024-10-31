https://1prime.ru/20241031/dkp-852521578.html

Набиуллина объяснила необходимость жесткой ДКП

Набиуллина объяснила необходимость жесткой ДКП - 31.10.2024, ПРАЙМ

Набиуллина объяснила необходимость жесткой ДКП

Жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) - это не прихоть Банка России, а неизбежная реакция на то, что происходит в экономике, она не противоречит задачам, над | 31.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-31T10:11+0300

2024-10-31T10:11+0300

2024-10-31T10:28+0300

банк россии

россия

дкп

инфляция

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0d/851548582_0:150:3109:1899_1920x0_80_0_0_ca967c24701a3a3b10706e27d6f04868.jpg

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) - это не прихоть Банка России, а неизбежная реакция на то, что происходит в экономике, она не противоречит задачам, над которыми работает правительство РФ, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."В целом, жесткая денежно-кредитная политика – это не прихоть Центрального банка, это неизбежная реакция на то, что происходит в экономике. И в нынешних условиях экономика и государство, и частный бизнес должны направлять ресурсы на приоритетное направление. И тем, кто может этими ресурсами наиболее эффективно и более рачительно распорядиться. И это, конечно, требует и решения застарелых проблем с эффективностью, производительностью, пересмотра круга проектов, которые имеет смысл реализовывать. И этим этот период и сложен. Но, на наш взгляд, он окупится", - сказала глава ЦБ, выступая в Госдуме."И жесткая денежно-кредитная политика в наших условиях не противоречит всем тем задачам по развитию экономики, над которыми сейчас работает правительство. Оно делает это так, чтобы эти усилия не ушли в свисток, не ушли в инфляцию, а работали именно на рост экономики", - добавила Набиуллина.Как подчеркнула Набиуллина, Банк России был вынужден войти в период жесткой денежно-кредитной политики, что является новой ситуацией для российской экономики.В минувшую пятницу Банк России повысил ключевую ставку – сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. Предыдущий исторический максимум в 20% был зафиксирован в феврале-апреле 2022 года.

https://1prime.ru/20241030/dkp-852516716.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дкп, инфляция