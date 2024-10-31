https://1prime.ru/20241031/dollar-852505769.html

"Альтер эго" доллара раскрыто: его пора менять, чтобы не потерять все

"Альтер эго" доллара раскрыто: его пора менять, чтобы не потерять все - 31.10.2024, ПРАЙМ

"Альтер эго" доллара раскрыто: его пора менять, чтобы не потерять все

Многие россияне все чаще хранят сбережения не в долларах и евро, а в альтернативных валютах. Как их выбрать и не прогадать, читайте в материале "Прайма". | 31.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-31T04:04+0300

2024-10-31T04:04+0300

2024-10-31T04:04+0300

статья

доллар

доллар сша

курсы валют

девальвация доллара

курс юаня

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/82/841458254_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3e87c28ebb46f3c4c3b07178817469eb.jpg

МОСКВА, 31 окт – ПРАЙМ, Олег Обухов. Многие россияне все чаще хранят сбережения не в долларах и евро, а в альтернативных валютах. Как их выбрать и не прогадать, читайте в материале "Прайма".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРаньше мало кто задумывался о том, какой валютой на всякий случай надо запастись. Одни копили на зарубежные поездки, другие – спасаясь от инфляции, третьи – вкладываясь в иностранные акции и облигации… Безусловными лидерами в обменных операциях до поры до времени были доллары и евро. Они считались гарантами финансовой стабильности. Однако сегодня уверенности в "американце" и "европейце" становится все меньше, говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская."Хранение недружественных валют сейчас сопряжено с рисками и неудобством. Их использование внутри страны ограничено, переводы фактически невозможны, появляются также сообщения о проблемах использования банкнот старого образца за рубежом. Правда, пока сохраняется возможность участия в движениях валютных пар USD/RUB и EUR/RUB через фьючерсы Московской биржи. Возможна также покупка замещающих облигаций", – отмечает специалист.Бесспорно, говорить о резкой смене валютных трендов пока рановато. Тем не менее, центробанки некоторых стран начали аккуратную диверсификацию своих резервов, снижая в них долю доллара и евро. К слову, доллар то и дело подпитывается опасениями, что США из-за непомерного долга (почти 36 триллионов) вот-вот станет банкротом и их валюта рухнет. Мало того, никто из политологов уже не может дать гарантии, что Штаты обойдет стороной гражданская война, что только усугубит ситуацию.Евро – также на грани "схлопывания", так как экономика Европы оказалась в зоне высокого риска из-за своей геополитики (спасибо Вашингтону), в частности по отношению к России. Странам ЕС еще удается как-то держаться на плаву, но надолго ли их хватит?Сум и драм, а также лари и лираВ целом экономическая стабильность на западных финансовых рынках становится с каждым годом менее устойчивой. Сила доллара и евро, некогда символов финансовой безопасности, все чаще подвергается сомнению. Собственно, это и толкает многих к пересмотру своей денежной стратегии. Поэтому внимание инвесторов и простых людей смещается в сторону альтернативных валют. Но не каждая из них может оказаться равноценной заменой, предупреждает эксперт по финансовым рынкам Николай Солабуто."К узбекскому суму, армянскому драму, грузинскому лари и казахстанскому тенге следует относиться осторожно из-за волатильности и дополнительных издержек при конвертации. Эти валюты будут полезны только тем россиянам, которые уехали жить или работать именно в эти страны. Турецкая лира – высоковолатильная валюта. Нестабильность и подверженность кризисам экономики Турции создает высокие риски инфляции. В долгосрочном плане высоки риски обесценивания лиры. А реальная доходность вкладов в лирах в обозримой перспективе будет глубоко отрицательной", – уточняет экономист.Среди стран, чьи валюты становятся популярными у россиян, стоит отметить Китай и страны Персидского залива. Китайский юань, в частности, привлекает внимание благодаря тесному стратегическому партнерству с Россией. У юаня есть шанс стать удобным средством обмена и перспективной валютой для сбережений, вытесняя постепенно доллар и евро. Мировое влияние юаня может усилиться на фоне растущей финансовой и политической мощи КНР. В то же время, присматриваясь к валюте Поднебесной, стоит обратить внимание на ряд ее особенностей, продолжает Солабуто."Китайский юань получил широкое распространение, но здесь нужно учитывать относительно высокие геополитические риски из-за противостояния Китая и США на международной арене. Юань больше подходит для краткосрочных спекуляций. Нужно также учитывать политику Центрального Банка КНР, который устанавливает цены, исходя из экономических реалий. То есть, в случае с юанем нельзя говорить о свободном курсе", – конкретизирует специалист.Альтер эго доллараЕсли говорить о дирхамах ОАЭ, то плюс этой валюты состоит в привязке к доллару, которая сохраняется уже несколько лет. Экономика ОАЭ динамично развивается, Эмираты – огромный мировой финансовый хаб, поэтому риски минимальны. К тому же у ОАЭ хорошие отношения с Россией и есть возможности для инвестиций в эту страну. То есть, главная привлекательность – это стабильностьТак же в списке надежных валют расположился гонконгский доллар. Он тоже выступает в прочной связке с долларом США. Это, по словам Солабуто, делает гонконгский доллар наиболее близким аналогом "американца". К тому же Гонконг проводит достаточно дружественную политику по отношению к России. Однако нужно учитывать его относительно невысокую ликвидность на Московской бирже. Другими словами, валюта Гонконга – скорее экзотическая.В целом из дружественных валют абсолютным лидером выступает китайский юань, отмечает в свою очередь Рокотянская. Несмотря на то, что его использование как в России, так и за рубежом ограничено, есть довольно широкий спектр юаневых инструментов – фьючерсы, облигации и вклады. Ну, а альтернатива вообще всем нынешним резервным валютам – золото. "Оно отлично отыгрывает не только риски девальвации рубля, но также инфляцию в резервных валютах. Вложиться в золото можно как напрямую – слитки и монеты, так и через фонды, биржевое золото, фьючерсы", – заключила эксперт.Взвесьте все крипторискиНередко можно слышать, что достойной альтернативой всем валютам может быть криптовалюта. Однако, использование биткоина, например, связано со многими рисками. Во-первых, высокая волатильность криптовалют делает инвестиции в них ненадежными. Инвесторы, которые стремятся получить быструю прибыль, могут оказаться в ситуации, когда вложения обесценятся в считанные дни, а то и часы. Во-вторых, анонимность транзакций может привлекать злоумышленников. Россияне, решившиеся на операции с криптовалютами, рискуют стать жертвами мошенничества или столкнуться с преследованием со стороны правоохранительных органов. В-третьих, есть проблемы с уязвимостью платформ для работы с криптовалютами. Хакерские атаки и утечки данных становятся все более частыми, усиливая риск потерять средства без возможности их вернуть. В общем, перед тем как погружаться в мир криптовалют, важно взвесить все риски.При покупке альтернативных валют важно учитывать не только экономическую стабильность страны, но и политическую ситуацию. Минимизировать риски поможет разнообразие валютного портфеля. Также стоит изучить экономические прогнозы и тенденции, чтобы сделать единственно правильный выбор. Важно помнить, что хранение средств в иностранной валюте может нести риски, такие как курсовые колебания и ограничение доступа к средствам.

https://1prime.ru/20241026/rezerv-852442348.html

https://1prime.ru/20241010/kriptovalyuta-852112144.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

доллар, доллар сша, курсы валют, девальвация доллара, курс юаня