https://1prime.ru/20241031/dollar-852529850.html

В США поняли, что доллар ждут испытания, которых никто не ждал

В США поняли, что доллар ждут испытания, которых никто не ждал - 31.10.2024, ПРАЙМ

В США поняли, что доллар ждут испытания, которых никто не ждал

Спорная и противоречивая предвыборная кампания в Соединенных Штатах подвергает суровому испытанию уверенность в господство доллара. Об этом рассказывается в... | 31.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-31T16:51+0300

2024-10-31T16:51+0300

2024-10-31T17:33+0300

экономика

доллар

выборы в сша

экспертное мнение

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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Спорная и противоречивая предвыборная кампания в Соединенных Штатах подвергает суровому испытанию уверенность в господство доллара. Об этом рассказывается в публикации Bloomberg. Как утверждается в статье, раздираемая насилием президентская гонка в США несет в себе недооцененный риск для инвесторов, давно привыкших рассчитывать на институциональную целостность Соединенных Штатов как основу американской экономической мощи.При этом авторы материала напоминают, что мировая базовая валюта, как свидетельствует история, вполне может потерять свои "базовые позиции" - именно так случилось с британским фунтом в прошлом веке. Сегодняшняя доля американской экономики в мировом производстве сейчас намного меньше, чем после Второй мировой войны, когда началось ее господство, и в этой связи многие инвесторы сегодня проявляют немалое беспокойство относительно "возможности появления хаотичных образов, исходящих от выборов в США, которые могут подорвать доверие к американскому верховенству закона и политической системе в целом", говорится в публикации.Отмечается, что капитаны американской экономической политики десятилетиями твердили о важности "демократического управления и уважения к закону в основе роли доллара". При этом авторы статьи обращают внимание, что попытка сорвать передачу власти после выборов 2022 года "мало повлияла на рынки", но многие инвесторы предупреждают, что дальнейшие подобные эксцессы могут привести к самым серьезным последствиям - по сути, на финансовых рынках может произойти коренной перелом.В статье приводится мнение Робина Винса, главы BNY Mellon — одного из крупнейших в мире хранителей финансовых активов, который предупредил, что сегодня нельзя быть уверенным ни в чем, что раньше характеризовало доллар как базовую валюту. "Как и в случае со многими переломными моментами, вы не совсем знаете, когда приближаетесь к нему, пока не перейдете на другую сторону", - отметил Винс.Также в материале приводится высказывание ветерана Уолл-стрит с тридцатилетним стажем Тьерри Визмана, предупредившего, что "повествование об американской исключительности может закончиться, если трейдеры потеряют веру в американские институты".А стратег стратег по глобальным валютам и ставкам в Macquarie Визман, как указывается в статье, сделал пугающий прогноз, что переломный момент может случиться, "если у нас будут выборы без окончательного результата в течение нескольких недель, и люди не смогут доверять институтам".

https://1prime.ru/20241030/dollar-852508003.html

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доллар, выборы в сша, экспертное мнение