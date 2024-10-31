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Экспорт из Турции в Россию приближается к рекорду 2023 года - 31.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241031/eksport-852533644.html
Экспорт из Турции в Россию приближается к рекорду 2023 года
Экспорт из Турции в Россию приближается к рекорду 2023 года - 31.10.2024, ПРАЙМ
Экспорт из Турции в Россию приближается к рекорду 2023 года
Турецкий экспорт в Россию по итогам девяти месяцев текущего года постепенно увеличивается до показателей рекордного года, следует из подсчетов РИА Новости. | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T20:05+0300
2024-10-31T20:05+0300
экономика
турция
экспорт
россия
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Турецкий экспорт в Россию по итогам девяти месяцев текущего года постепенно увеличивается до показателей рекордного года, следует из подсчетов РИА Новости. Согласно опубликованным Бюро статистики Турции (TÜİK) данным, с января по сентябрь Турция экспортировала больше всего продукции в ФРГ - на сумму более 15,2 миллиардов долларов, а также в США, Великобританию, Ирак и Италию. По данным бюро, экспорт из Турции в РФ за девять месяцев составил более 6,47 миллиардов долларов, при этом в сентябре зафиксирован рекорд с начала года - поставки превысили 803 миллиона долларов. Это самый высокий показатель с 2013 года за исключением аналогичного периода 2023 года, когда объем турецкого экспорта в РФ превысил 8,31 миллиарда долларов. Таким образом, турецкий экспорт в РФ с января по сентябрь снизился более чем на 22% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Наиболее близкие показатели по турецкому экспорту наблюдались в 2022 и 2013 годах, когда объем превысил соответственно 5,7 и 5,3 миллиарда долларов, а худшие цифры зафиксированы в 2018, когда экспорт достиг 2,6 миллиардов долларов. В общей сложности по итогам девяти месяцев экспорт увеличился на 2,6% до 191,7 миллиарда долларов, а импорт уменьшился на более чем 8% до 252,1 миллиарда долларов. Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов сообщал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов.
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турция, экспорт, россия
Экономика, ТУРЦИЯ, экспорт, РОССИЯ
20:05 31.10.2024
 
Экспорт из Турции в Россию приближается к рекорду 2023 года

Экспорт из Турции в Россию приближается к показателям рекордного 2023 года

© РИА Новости . Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости . Алена Палажченко
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Турецкий экспорт в Россию по итогам девяти месяцев текущего года постепенно увеличивается до показателей рекордного года, следует из подсчетов РИА Новости.
Согласно опубликованным Бюро статистики Турции (TÜİK) данным, с января по сентябрь Турция экспортировала больше всего продукции в ФРГ - на сумму более 15,2 миллиардов долларов, а также в США, Великобританию, Ирак и Италию.
По данным бюро, экспорт из Турции в РФ за девять месяцев составил более 6,47 миллиардов долларов, при этом в сентябре зафиксирован рекорд с начала года - поставки превысили 803 миллиона долларов.
Это самый высокий показатель с 2013 года за исключением аналогичного периода 2023 года, когда объем турецкого экспорта в РФ превысил 8,31 миллиарда долларов. Таким образом, турецкий экспорт в РФ с января по сентябрь снизился более чем на 22% по сравнению с тем же периодом 2023 года.
Турецкие лиры - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2024
Аналитик предположил, как Россия и Турция могут решить проблему переводов
Вчера, 06:37
Наиболее близкие показатели по турецкому экспорту наблюдались в 2022 и 2013 годах, когда объем превысил соответственно 5,7 и 5,3 миллиарда долларов, а худшие цифры зафиксированы в 2018, когда экспорт достиг 2,6 миллиардов долларов.
В общей сложности по итогам девяти месяцев экспорт увеличился на 2,6% до 191,7 миллиарда долларов, а импорт уменьшился на более чем 8% до 252,1 миллиарда долларов.
Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов сообщал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов.
 
ЭкономикаТУРЦИЯэкспортРОССИЯ
 
 
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