https://1prime.ru/20241031/elektrosamokaty-852519579.html
Электросамокаты предлагают убрать с тротуаров с 2031 года, пишет СМИ
Электросамокаты предлагают убрать с тротуаров с 2031 года, пишет СМИ - 31.10.2024, ПРАЙМ
Электросамокаты предлагают убрать с тротуаров с 2031 года, пишет СМИ
В 2031 году пользователям самокатов могут запретить ездить по тротуарам, а власти планируют организовать специальную инфраструктуру для их передвижения, пишут... | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T08:17+0300
2024-10-31T08:17+0300
2024-10-31T08:17+0300
электросамокаты
минтранс рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84213/01/842130106_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_000f46426ab5a8c6a1aa68f7aab42427.jpg
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. В 2031 году пользователям самокатов могут запретить ездить по тротуарам, а власти планируют организовать специальную инфраструктуру для их передвижения, пишут "Известия".Такие предложения были высказаны на совещании в Минтрансе на тему будущего регулирования для средств индивидуальной мобильности.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ частности, владельцам самокатов разрешат ездить по велосипедным дорожкам, лля этого местные власти к 2031 году должны будут организовать необходимую инфраструктуру.Кроме того, минимальный возраст для использования самокатов увеличат с 14 до 16 лет. Минпромторг организует поштучную маркировку электросамокатов, а МВД начнет регистрацию этого вида транспорта.Приоритетная инфраструктура для движения СИМ — велосипедные и велопешеходные дорожки и полосы. Если велосипедной инфраструктуры не будет, СИМ могут двигаться по тротуарам или правому краю проезжей части.Правительство Санкт-Петербурга поддерживает инициативы по регулированию движения СИМ. Также решение поддерживают в Госдуме.Эксперты считают, что велополосы — идеальный путь решения проблемы. При этом, как отмечается, в мире нет единого решения относительно СИМ. Некоторые страны считают их средством спортивного развлечения, другие — перспективным видом городского транспорта.
https://1prime.ru/20240913/yandeks-851552931.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84213/01/842130106_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_48dd76183ac785ceaeba722bd27ad359.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
электросамокаты, минтранс рф
Электросамокаты, Минтранс РФ
Электросамокаты предлагают убрать с тротуаров с 2031 года, пишет СМИ
"Известия": власти предложили убрать электросамокаты с тротуаров с 2031 года
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ.
В 2031 году пользователям самокатов могут запретить ездить по тротуарам, а власти планируют организовать специальную инфраструктуру для их передвижения, пишут "Известия"
.
Такие предложения были высказаны на совещании в Минтрансе на тему будущего регулирования для средств индивидуальной мобильности.
В частности, владельцам самокатов разрешат ездить по велосипедным дорожкам, лля этого местные власти к 2031 году должны будут организовать необходимую инфраструктуру.
"Яндекс" впервые выписал штраф пользователю, который передал детям самокат
Кроме того, минимальный возраст для использования самокатов увеличат с 14 до 16 лет. Минпромторг организует поштучную маркировку электросамокатов, а МВД начнет регистрацию этого вида транспорта.
Приоритетная инфраструктура для движения СИМ — велосипедные и велопешеходные дорожки и полосы. Если велосипедной инфраструктуры не будет, СИМ могут двигаться по тротуарам или правому краю проезжей части.
Правительство Санкт-Петербурга поддерживает инициативы по регулированию движения СИМ. Также решение поддерживают в Госдуме.
Эксперты считают, что велополосы — идеальный путь решения проблемы. При этом, как отмечается, в мире нет единого решения относительно СИМ. Некоторые страны считают их средством спортивного развлечения, другие — перспективным видом городского транспорта.