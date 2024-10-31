https://1prime.ru/20241031/elektrosamokaty-852519579.html

Электросамокаты предлагают убрать с тротуаров с 2031 года, пишет СМИ

Электросамокаты предлагают убрать с тротуаров с 2031 года, пишет СМИ - 31.10.2024, ПРАЙМ

Электросамокаты предлагают убрать с тротуаров с 2031 года, пишет СМИ

В 2031 году пользователям самокатов могут запретить ездить по тротуарам, а власти планируют организовать специальную инфраструктуру для их передвижения, пишут... | 31.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-31T08:17+0300

2024-10-31T08:17+0300

2024-10-31T08:17+0300

электросамокаты

минтранс рф

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МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. В 2031 году пользователям самокатов могут запретить ездить по тротуарам, а власти планируют организовать специальную инфраструктуру для их передвижения, пишут "Известия".Такие предложения были высказаны на совещании в Минтрансе на тему будущего регулирования для средств индивидуальной мобильности.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ частности, владельцам самокатов разрешат ездить по велосипедным дорожкам, лля этого местные власти к 2031 году должны будут организовать необходимую инфраструктуру.Кроме того, минимальный возраст для использования самокатов увеличат с 14 до 16 лет. Минпромторг организует поштучную маркировку электросамокатов, а МВД начнет регистрацию этого вида транспорта.Приоритетная инфраструктура для движения СИМ — велосипедные и велопешеходные дорожки и полосы. Если велосипедной инфраструктуры не будет, СИМ могут двигаться по тротуарам или правому краю проезжей части.Правительство Санкт-Петербурга поддерживает инициативы по регулированию движения СИМ. Также решение поддерживают в Госдуме.Эксперты считают, что велополосы — идеальный путь решения проблемы. При этом, как отмечается, в мире нет единого решения относительно СИМ. Некоторые страны считают их средством спортивного развлечения, другие — перспективным видом городского транспорта.

https://1prime.ru/20240913/yandeks-851552931.html

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электросамокаты, минтранс рф