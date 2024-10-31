https://1prime.ru/20241031/es-852528319.html
СМИ узнало о потере интереса к ЕС со стороны США
СМИ узнало о потере интереса к ЕС со стороны США - 31.10.2024, ПРАЙМ
СМИ узнало о потере интереса к ЕС со стороны США
Соединенные Штаты уже на протяжении 30 теряют интерес к Евросоюзу, сообщает издание Politico. | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T14:41+0300
2024-10-31T14:41+0300
2024-10-31T14:41+0300
сша
ес
выборы в сша
https://cdnn.1prime.ru/img/82841/22/828412261_0:124:2401:1474_1920x0_80_0_0_7c8bb4e8b7059072a3b9cabd119eec34.jpg
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Соединенные Штаты уже на протяжении 30 теряют интерес к Евросоюзу, сообщает издание Politico.В этой связи газета пишет, что даже президентские выборы в США не смогут повернуть ситуацию вспять. Отмечается, что ни один из кандидатов не вернет трансатлантический расцвет 1990-х годов.В то же время издание отмечает, что Европа уже не так важна для США, как раньше. Более того, Европа не хочет идти на риск, из-за чего она становится посмешищем для многих американцев. Ранее бывший помощник генерального секретаря Североатлантического альянса Камиль Гранд говорил, что лидеры европейских стран понимают, что действующий президент США Джо Байден является последним американским лидером, выступающим за тесный союз США и Европы.
https://1prime.ru/20241031/ssha-852527266.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82841/22/828412261_134:0:2265:1598_1920x0_80_0_0_e709a88d7ae91baaacc656e1fb8013eb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, ес, выборы в сша
СМИ узнало о потере интереса к ЕС со стороны США
Politico: интерес США к ЕС угасает на протяжении 30 лет
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ.
Соединенные Штаты уже на протяжении 30 теряют интерес к Евросоюзу, сообщает
издание Politico.
В этой связи газета пишет, что даже президентские выборы в США не смогут повернуть ситуацию вспять. Отмечается, что ни один из кандидатов не вернет трансатлантический расцвет 1990-х годов.
В то же время издание отмечает, что Европа уже не так важна для США, как раньше. Более того, Европа не хочет идти на риск, из-за чего она становится посмешищем для многих американцев.
Ранее бывший помощник генерального секретаря Североатлантического альянса Камиль Гранд говорил, что лидеры европейских стран понимают, что действующий президент США Джо Байден является последним американским лидером, выступающим за тесный союз США и Европы.
Крупнейший поставщик дронов США для ВСУ столкнулся с кризисом поставок