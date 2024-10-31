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СМИ узнало о потере интереса к ЕС со стороны США

СМИ узнало о потере интереса к ЕС со стороны США - 31.10.2024, ПРАЙМ

СМИ узнало о потере интереса к ЕС со стороны США

Соединенные Штаты уже на протяжении 30 теряют интерес к Евросоюзу, сообщает издание Politico. | 31.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-31T14:41+0300

2024-10-31T14:41+0300

2024-10-31T14:41+0300

сша

ес

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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Соединенные Штаты уже на протяжении 30 теряют интерес к Евросоюзу, сообщает издание Politico.В этой связи газета пишет, что даже президентские выборы в США не смогут повернуть ситуацию вспять. Отмечается, что ни один из кандидатов не вернет трансатлантический расцвет 1990-х годов.В то же время издание отмечает, что Европа уже не так важна для США, как раньше. Более того, Европа не хочет идти на риск, из-за чего она становится посмешищем для многих американцев. Ранее бывший помощник генерального секретаря Североатлантического альянса Камиль Гранд говорил, что лидеры европейских стран понимают, что действующий президент США Джо Байден является последним американским лидером, выступающим за тесный союз США и Европы.

https://1prime.ru/20241031/ssha-852527266.html

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сша, ес, выборы в сша