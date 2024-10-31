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ФАС предписала МТС и "Мегафону" прекратить взимать допплату в Крыму - 31.10.2024, ПРАЙМ
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ФАС предписала МТС и "Мегафону" прекратить взимать допплату в Крыму
ФАС предписала МТС и "Мегафону" прекратить взимать допплату в Крыму - 31.10.2024, ПРАЙМ
ФАС предписала МТС и "Мегафону" прекратить взимать допплату в Крыму
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предписала операторам МТС и "Мегафон" прекратить взимать дополнительную плату с абонентов в Крыму, в свою... | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T11:26+0300
2024-10-31T11:26+0300
россия
фас рф
мтс
мегафон
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предписала операторам МТС и "Мегафон" прекратить взимать дополнительную плату с абонентов в Крыму, в свою очередь "Билайн" обещал отменить наценку с 1 января, поэтому оператору предписание не выдавалось, заявили в службе. "ФАС предписала МТС и Мегафон прекратить взимать дополнительную плату с абонентов в Крыму. Служба признала операторов нарушившими антимонопольное законодательство ... ПАО "Вымпелком" (Билайн) также было признано нарушившим антимонопольное законодательство. В рамках дела компания сообщила о добровольной отмене наценки и приведении тарифов к уровню домашнего региона с 1 января 2025 года. Срок реализации технологически обусловлен настройкой биллинговой системы оператора. В связи с этим предписание не выдавалось", - говорится в сообщении. Там напомнили, что в августе 2024 года ФАС возбудила дела в отношении операторов "большой тройки" за неисполнение ранее выданных предупреждений об отмене дополнительной платы для абонентов за пользование услугами связи на территории Крыма и Севастополя. Ведомство установило, что взимание дополнительной платы в отсутствие экономического, технологического и иного обоснования ущемляет интересы абонентов. Ранее дополнительную плату в Крыму добровольно отменили ООО "Т2 Мобайл" (Теле2) и ООО "ВТБ Мобайл", а также крымские операторы ООО "К-телеком" и ООО "КТК-телеком". РИА Новости направило запросы в МТС и "Мегафон".
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россия, фас рф, мтс, мегафон
РОССИЯ, ФАС РФ, МТС, Мегафон
11:26 31.10.2024
 
ФАС предписала МТС и "Мегафону" прекратить взимать допплату в Крыму

ФАС предписала МТС и "Мегафону" прекратить взимать допплату с абонентов в Крыму

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТабличка на здании Федеральной антимонопольной службы России
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предписала операторам МТС и "Мегафон" прекратить взимать дополнительную плату с абонентов в Крыму, в свою очередь "Билайн" обещал отменить наценку с 1 января, поэтому оператору предписание не выдавалось, заявили в службе.
"ФАС предписала МТС и Мегафон прекратить взимать дополнительную плату с абонентов в Крыму. Служба признала операторов нарушившими антимонопольное законодательство ... ПАО "Вымпелком" (Билайн) также было признано нарушившим антимонопольное законодательство. В рамках дела компания сообщила о добровольной отмене наценки и приведении тарифов к уровню домашнего региона с 1 января 2025 года. Срок реализации технологически обусловлен настройкой биллинговой системы оператора. В связи с этим предписание не выдавалось", - говорится в сообщении.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2024
Госдума в I чтении усилила контроль ФАС за сделками крупных банков
29 октября, 14:55
Там напомнили, что в августе 2024 года ФАС возбудила дела в отношении операторов "большой тройки" за неисполнение ранее выданных предупреждений об отмене дополнительной платы для абонентов за пользование услугами связи на территории Крыма и Севастополя. Ведомство установило, что взимание дополнительной платы в отсутствие экономического, технологического и иного обоснования ущемляет интересы абонентов.
Ранее дополнительную плату в Крыму добровольно отменили ООО "Т2 Мобайл" (Теле2) и ООО "ВТБ Мобайл", а также крымские операторы ООО "К-телеком" и ООО "КТК-телеком".
РИА Новости направило запросы в МТС и "Мегафон".
 
РОССИЯФАС РФМТСМегафон
 
 
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