Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЕС оценили заполненность газохранилищ перед наступлением зимы - 31.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20241031/gaz-852528043.html
В ЕС оценили заполненность газохранилищ перед наступлением зимы
В ЕС оценили заполненность газохранилищ перед наступлением зимы - 31.10.2024, ПРАЙМ
В ЕС оценили заполненность газохранилищ перед наступлением зимы
Страны ЕС достигли необходимого уровня заполняемости газовых хранилищ к предстоящему зимнему сезону, на данный момент они заполнены на 95%, сказал на брифинге в | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T14:26+0300
2024-10-31T14:26+0300
энергетика
ес
газохранилища
газ
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/52/838645248_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_08b0bec33d0274af836fd081ee81e193.jpg
БРЮССЕЛЬ, 31 окт – ПРАЙМ. Страны ЕС достигли необходимого уровня заполняемости газовых хранилищ к предстоящему зимнему сезону, на данный момент они заполнены на 95%, сказал на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Тим Макфи. Ранее в Еврокомиссии заявляли, что для успешного прохождения предстоящего зимнего сезона ЕС необходимо к 1 ноября заполнить свои подземные хранилища на 90%. "Страны ЕС, согласно договоренности, должны к 1 ноября обеспечить 90% заполненности газовых хранилищ к предстоящему зимнему сезону. Мы рады сообщить, что на сегодня заполняемость уже составляет 95%", - сказал Макфи.
https://1prime.ru/20241028/gazokhranilische-852477090.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/52/838645248_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_443906c21be24e573248853d17250044.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ес, газохранилища, газ
Энергетика, ЕС, газохранилища, Газ
14:26 31.10.2024
 
В ЕС оценили заполненность газохранилищ перед наступлением зимы

ЕК: Запасы газа в хранилищах ЕС достаточны для предстоящего зимнего сезона

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 31 окт – ПРАЙМ. Страны ЕС достигли необходимого уровня заполняемости газовых хранилищ к предстоящему зимнему сезону, на данный момент они заполнены на 95%, сказал на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Тим Макфи.
Ранее в Еврокомиссии заявляли, что для успешного прохождения предстоящего зимнего сезона ЕС необходимо к 1 ноября заполнить свои подземные хранилища на 90%.
"Страны ЕС, согласно договоренности, должны к 1 ноября обеспечить 90% заполненности газовых хранилищ к предстоящему зимнему сезону. Мы рады сообщить, что на сегодня заполняемость уже составляет 95%", - сказал Макфи.
Флаги Болгарии - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
В Болгарии оценили заполненность единственного газохранилища перед зимой
28 октября, 18:47
 
ЭнергетикаЕСгазохранилищаГаз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала