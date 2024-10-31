https://1prime.ru/20241031/gaz-852528043.html

В ЕС оценили заполненность газохранилищ перед наступлением зимы

В ЕС оценили заполненность газохранилищ перед наступлением зимы - 31.10.2024, ПРАЙМ

В ЕС оценили заполненность газохранилищ перед наступлением зимы

Страны ЕС достигли необходимого уровня заполняемости газовых хранилищ к предстоящему зимнему сезону, на данный момент они заполнены на 95%, сказал на брифинге в | 31.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-31T14:26+0300

2024-10-31T14:26+0300

2024-10-31T14:26+0300

энергетика

ес

газохранилища

газ

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БРЮССЕЛЬ, 31 окт – ПРАЙМ. Страны ЕС достигли необходимого уровня заполняемости газовых хранилищ к предстоящему зимнему сезону, на данный момент они заполнены на 95%, сказал на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Тим Макфи. Ранее в Еврокомиссии заявляли, что для успешного прохождения предстоящего зимнего сезона ЕС необходимо к 1 ноября заполнить свои подземные хранилища на 90%. "Страны ЕС, согласно договоренности, должны к 1 ноября обеспечить 90% заполненности газовых хранилищ к предстоящему зимнему сезону. Мы рады сообщить, что на сегодня заполняемость уже составляет 95%", - сказал Макфи.

https://1prime.ru/20241028/gazokhranilische-852477090.html

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ес, газохранилища, газ