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В ЕС оценили заполненность газохранилищ перед наступлением зимы
В ЕС оценили заполненность газохранилищ перед наступлением зимы - 31.10.2024, ПРАЙМ
В ЕС оценили заполненность газохранилищ перед наступлением зимы
Страны ЕС достигли необходимого уровня заполняемости газовых хранилищ к предстоящему зимнему сезону, на данный момент они заполнены на 95%, сказал на брифинге в | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T14:26+0300
2024-10-31T14:26+0300
2024-10-31T14:26+0300
энергетика
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БРЮССЕЛЬ, 31 окт – ПРАЙМ. Страны ЕС достигли необходимого уровня заполняемости газовых хранилищ к предстоящему зимнему сезону, на данный момент они заполнены на 95%, сказал на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Тим Макфи. Ранее в Еврокомиссии заявляли, что для успешного прохождения предстоящего зимнего сезона ЕС необходимо к 1 ноября заполнить свои подземные хранилища на 90%. "Страны ЕС, согласно договоренности, должны к 1 ноября обеспечить 90% заполненности газовых хранилищ к предстоящему зимнему сезону. Мы рады сообщить, что на сегодня заполняемость уже составляет 95%", - сказал Макфи.
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ес, газохранилища, газ
Энергетика, ЕС, газохранилища, Газ
В ЕС оценили заполненность газохранилищ перед наступлением зимы
ЕК: Запасы газа в хранилищах ЕС достаточны для предстоящего зимнего сезона
БРЮССЕЛЬ, 31 окт – ПРАЙМ. Страны ЕС достигли необходимого уровня заполняемости газовых хранилищ к предстоящему зимнему сезону, на данный момент они заполнены на 95%, сказал на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Тим Макфи.
Ранее в Еврокомиссии заявляли, что для успешного прохождения предстоящего зимнего сезона ЕС необходимо к 1 ноября заполнить свои подземные хранилища на 90%.
"Страны ЕС, согласно договоренности, должны к 1 ноября обеспечить 90% заполненности газовых хранилищ к предстоящему зимнему сезону. Мы рады сообщить, что на сегодня заполняемость уже составляет 95%", - сказал Макфи.
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