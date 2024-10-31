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В Европе упали цены на газ

В Европе упали цены на газ - 31.10.2024, ПРАЙМ

В Европе упали цены на газ

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов четверга опустились на 6% – до 434 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 31.10.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов четверга опустились на 6% – до 434 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 462,9 доллара (-0,2%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум в четверг составил 465,8 доллара (+0,4%), ценовой минимум – 428,6 доллара (-7,6%). Последние фьючерсы торговались по 433,9 доллара (-6,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 463,8 доллара за тысячу кубометров. Средняя биржевая стоимость газа в Европе в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. Средние котировки в третьем квартале выросли до 405 долларов. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа впервые почти за 3 года кратковременно опускалась ниже 250 долларов, а 25 октября поднималась выше 485 долларов за тысячу кубометров впервые с 1 декабря 2023 года.

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европа, газ, цены