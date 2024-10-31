https://1prime.ru/20241031/gossobstvennost-852526515.html

Президент Финляндии заявил, что не вмешивается в арест госсобственности РФ

Президент Финляндии заявил, что не вмешивается в арест госсобственности РФ - 31.10.2024, ПРАЙМ

Президент Финляндии заявил, что не вмешивается в арест госсобственности РФ

Решение об аресте объектов российской государственной собственности лежит в юридической плоскости, сообщил президент Финляндии Александр Стубб, упомянув, что он | 31.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-31T12:47+0300

2024-10-31T12:47+0300

2024-10-31T12:47+0300

россия

финляндия

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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Решение об аресте объектов российской государственной собственности лежит в юридической плоскости, сообщил президент Финляндии Александр Стубб, упомянув, что он не вмешивается в этот процесс.Об этом президент сообщил в ходе пресс-брифинга, трансляцию которого вел общественный вещатель Yle."Финляндия - правовое государство, и речь идет о том, что Международный арбитражный суд (в Гааге - ред.) вынес решение, которое было поддержано Окружным судом Финляндии, на сумму около четырех миллиардов (долларов - ред.), и в данный момент служба судебных приставов занимается им", - сказал финский лидер.Ранее сообщалось, что Хельсинки конфисковали еще как минимум пять принадлежащих России объектов недвижимости. Отмечается, что три арестованных объекта расположены на Аландских острова, а два - в финской столице.В свою очередь посольство России направило в финский МИД ноту протеста в связи с действиями властей Финляндии, наложивших арест на российскую недвижимости. 29 октября сообщалось, что в перечень объектов российской недвижимости, на которые наложен арест, включены 44 позиции общей стоимостью 35,5 миллиона долларов.

https://1prime.ru/20241030/finlyandiya-852508283.html

финляндия

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россия, финляндия