https://1prime.ru/20241031/gossobstvennost-852526515.html
Президент Финляндии заявил, что не вмешивается в арест госсобственности РФ
Президент Финляндии заявил, что не вмешивается в арест госсобственности РФ - 31.10.2024, ПРАЙМ
Президент Финляндии заявил, что не вмешивается в арест госсобственности РФ
Решение об аресте объектов российской государственной собственности лежит в юридической плоскости, сообщил президент Финляндии Александр Стубб, упомянув, что он | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T12:47+0300
2024-10-31T12:47+0300
2024-10-31T12:47+0300
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Решение об аресте объектов российской государственной собственности лежит в юридической плоскости, сообщил президент Финляндии Александр Стубб, упомянув, что он не вмешивается в этот процесс.Об этом президент сообщил в ходе пресс-брифинга, трансляцию которого вел общественный вещатель Yle."Финляндия - правовое государство, и речь идет о том, что Международный арбитражный суд (в Гааге - ред.) вынес решение, которое было поддержано Окружным судом Финляндии, на сумму около четырех миллиардов (долларов - ред.), и в данный момент служба судебных приставов занимается им", - сказал финский лидер.Ранее сообщалось, что Хельсинки конфисковали еще как минимум пять принадлежащих России объектов недвижимости. Отмечается, что три арестованных объекта расположены на Аландских острова, а два - в финской столице.В свою очередь посольство России направило в финский МИД ноту протеста в связи с действиями властей Финляндии, наложивших арест на российскую недвижимости. 29 октября сообщалось, что в перечень объектов российской недвижимости, на которые наложен арест, включены 44 позиции общей стоимостью 35,5 миллиона долларов.
https://1prime.ru/20241030/finlyandiya-852508283.html
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россия, финляндия
Президент Финляндии заявил, что не вмешивается в арест госсобственности РФ
Стубб: арест российской госсобственности лежит в юридической плоскости
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Решение об аресте объектов российской государственной собственности лежит в юридической плоскости, сообщил президент Финляндии Александр Стубб, упомянув, что он не вмешивается в этот процесс.
Об этом президент сообщил в ходе пресс-брифинга, трансляцию которого вел общественный вещатель Yle.
"Финляндия - правовое государство, и речь идет о том, что Международный арбитражный суд (в Гааге - ред.) вынес решение, которое было поддержано Окружным судом Финляндии, на сумму около четырех миллиардов (долларов - ред.), и в данный момент служба судебных приставов занимается им", - сказал финский лидер.
Ранее сообщалось, что Хельсинки конфисковали еще как минимум пять принадлежащих России объектов недвижимости. Отмечается, что три арестованных объекта расположены на Аландских острова, а два - в финской столице.
В свою очередь посольство России направило в финский МИД ноту протеста в связи с действиями властей Финляндии, наложивших арест на российскую недвижимости. 29 октября сообщалось, что в перечень объектов российской недвижимости, на которые наложен арест, включены 44 позиции общей стоимостью 35,5 миллиона долларов.
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