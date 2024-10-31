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Президент Финляндии заявил, что не вмешивается в арест госсобственности РФ - 31.10.2024, ПРАЙМ
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Президент Финляндии заявил, что не вмешивается в арест госсобственности РФ
Президент Финляндии заявил, что не вмешивается в арест госсобственности РФ - 31.10.2024, ПРАЙМ
Президент Финляндии заявил, что не вмешивается в арест госсобственности РФ
Решение об аресте объектов российской государственной собственности лежит в юридической плоскости, сообщил президент Финляндии Александр Стубб, упомянув, что он | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T12:47+0300
2024-10-31T12:47+0300
россия
финляндия
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Решение об аресте объектов российской государственной собственности лежит в юридической плоскости, сообщил президент Финляндии Александр Стубб, упомянув, что он не вмешивается в этот процесс.Об этом президент сообщил в ходе пресс-брифинга, трансляцию которого вел общественный вещатель Yle."Финляндия - правовое государство, и речь идет о том, что Международный арбитражный суд (в Гааге - ред.) вынес решение, которое было поддержано Окружным судом Финляндии, на сумму около четырех миллиардов (долларов - ред.), и в данный момент служба судебных приставов занимается им", - сказал финский лидер.Ранее сообщалось, что Хельсинки конфисковали еще как минимум пять принадлежащих России объектов недвижимости. Отмечается, что три арестованных объекта расположены на Аландских острова, а два - в финской столице.В свою очередь посольство России направило в финский МИД ноту протеста в связи с действиями властей Финляндии, наложивших арест на российскую недвижимости. 29 октября сообщалось, что в перечень объектов российской недвижимости, на которые наложен арест, включены 44 позиции общей стоимостью 35,5 миллиона долларов.
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россия, финляндия
РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ
12:47 31.10.2024
 
Президент Финляндии заявил, что не вмешивается в арест госсобственности РФ

Стубб: арест российской госсобственности лежит в юридической плоскости

© CC BY 2.0 / Santeri Iltanen/FinnishGovernmentФлаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии
Флаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2024
© CC BY 2.0 / Santeri Iltanen/FinnishGovernment
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Решение об аресте объектов российской государственной собственности лежит в юридической плоскости, сообщил президент Финляндии Александр Стубб, упомянув, что он не вмешивается в этот процесс.
Об этом президент сообщил в ходе пресс-брифинга, трансляцию которого вел общественный вещатель Yle.
"Финляндия - правовое государство, и речь идет о том, что Международный арбитражный суд (в Гааге - ред.) вынес решение, которое было поддержано Окружным судом Финляндии, на сумму около четырех миллиардов (долларов - ред.), и в данный момент служба судебных приставов занимается им", - сказал финский лидер.
Ранее сообщалось, что Хельсинки конфисковали еще как минимум пять принадлежащих России объектов недвижимости. Отмечается, что три арестованных объекта расположены на Аландских острова, а два - в финской столице.
В свою очередь посольство России направило в финский МИД ноту протеста в связи с действиями властей Финляндии, наложивших арест на российскую недвижимости. 29 октября сообщалось, что в перечень объектов российской недвижимости, на которые наложен арест, включены 44 позиции общей стоимостью 35,5 миллиона долларов.
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2024
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