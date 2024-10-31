Хоть тушкой, хоть чучелом: как теперь торгуем с недружественными странами

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Санкции, введённые в отношении России в 2022–2023 годах, повлияли на её партнёров по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) и поставили в новые условия процессы евразийской интеграции.Прямые санкции были введены только в отношении Белоруссии, но остальные члены ЕАЭС находятся под угрозой, так называемых вторичных санкций. Перед государствами-членами объединения возник ряд принципиально новых задач, призванных нивелировать негативные эффекты, вызванные санкционным давлением. Среди таковых можно выделить развитие производственной кооперации, переориентацию торговых потоков, использование альтернативных механизмов внешнеторговых расчётов, изменение логистики внешней торговли России.Решение данных задач влечёт за собой серьёзные издержки, но при этом открывает "окно возможностей" для стран-членов ЕАЭС в контексте адаптации их экономик к санкционному режиму. Представляется, что в рамках ЕАЭС в 2022–2024 гг. наиболее полно такая адаптация выразилась в росте взаимной торговли стран объединения, а также релокации бизнеса и физических лиц из России в другие страны Союза.Определённые отрасли российской экономики сохраняют высокую зависимость от импорта, поэтому в контексте усиливающегося опасения зарубежных экспортёров работать с Россией возникает необходимость замещения "выпадающего" импорта. Содействие стран-членов ЕАЭС как неких посредников при внешнеэкономических поставках в некоторой степени способно облегчить положение России, принося при этом значительные выгоды экономике этих стран.Параллельный импорт работает и работает успешно. Разрешен ввоз товаров с товарными знаками и кодами ТНВЭД ЕАЭС, включенными в перечень Минпромторга. Но есть и сложности. Основная проблема с оценкой соответствия товаров параллельного импорта. На часть из них не распространяется упрощенная система оценки соответствия, введенная Постановлением Правительства №353 от 2022 года.В технических регламентах для многих категорий товаров есть требование об обязательности наличия договора уполномоченного изготовителем лица для сертификации серийного выпуска продукции. В условиях санкций получение такого договора от недружественного правообладателя невозможно.Есть еще одна проблема, она впрямую не связана с параллельным импортом, но схожа по причине невозможности прямых контактов с изготовителями импортируемой продукции. Импортеры отмечают, что при ввозе товаров аналогичных товаров из перечня Постановлений Правительства РФ №788 от 06.07.2018 и № 2240 от 07.12.2022 при таможенном оформлении возникает проблема подтвердить страну происхождения.Пунктом 36 Правил определения происхождения товаров ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза, принятых решением Совета Евразийской экономической комиссии от 13 июля 2018 г. N 49 установлено, что "в случае если товар является аналогичным товаром по отношению к товару, в отношении которого государством-членом применяется ответная мера, обусловленная происхождением товара, происхождение такого товара в этом государстве-члене подтверждается сертификатом".Получить сертификат происхождения от изготовителя для покупателя из России в условиях санкций невозможно. И если изготовитель не в списке недружественных стран, но из-за опасений вторичных санкций он не готов сотрудничать напрямую с покупателем из РФ, то такой товар скорей всего не поедет в Россию или появится в России гораздо дороже для конечного потребителя, потому что доказать происхождение такого товара формально невозможно, следовательно, при таможенном оформлении будут применены повышенные пошлины.Несмотря на адаптацию экономики к созданному уровню санкционного давления, сегодняшняя ситуация является чрезвычайной и меры поддержки экономики должны носить исключительный характер. Эти меры могут быть временными, но действующие документы должны учитывать актуальные проблемы.Предлагается внести изменения в постановления правительства, чтобы повышенные ставки не применялись в отношении товаров, происхождение которых можно подтвердить совокупностью документов (сертификатом происхождения выданным первому покупателю и дальнейшей цепочкой договоров, например) либо иным способом.Считаю, что в обоснованных случаях практика применения ответных мер должна носить сугубо гибкий и прагматический характер.Автор - Ирина Заседатель, вице-Президент Ассоциации экспортеров и импортёров
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Санкции, введённые в отношении России в 2022–2023 годах, повлияли на её партнёров по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) и поставили в новые условия процессы евразийской интеграции.
Прямые санкции были введены только в отношении Белоруссии, но остальные члены ЕАЭС находятся под угрозой, так называемых вторичных санкций. Перед государствами-членами объединения возник ряд принципиально новых задач, призванных нивелировать негативные эффекты, вызванные санкционным давлением. Среди таковых можно выделить развитие производственной кооперации, переориентацию торговых потоков, использование альтернативных механизмов внешнеторговых расчётов, изменение логистики внешней торговли России.
Решение данных задач влечёт за собой серьёзные издержки, но при этом открывает "окно возможностей" для стран-членов ЕАЭС в контексте адаптации их экономик к санкционному режиму. Представляется, что в рамках ЕАЭС в 2022–2024 гг. наиболее полно такая адаптация выразилась в росте взаимной торговли стран объединения, а также релокации бизнеса и физических лиц из России в другие страны Союза.
Определённые отрасли российской экономики сохраняют высокую зависимость от импорта, поэтому в контексте усиливающегося опасения зарубежных экспортёров работать с Россией возникает необходимость замещения "выпадающего" импорта. Содействие стран-членов ЕАЭС как неких посредников при внешнеэкономических поставках в некоторой степени способно облегчить положение России, принося при этом значительные выгоды экономике этих стран.
Параллельный импорт работает и работает успешно. Разрешен ввоз товаров с товарными знаками и кодами ТНВЭД ЕАЭС, включенными в перечень Минпромторга. Но есть и сложности. Основная проблема с оценкой соответствия товаров параллельного импорта. На часть из них не распространяется упрощенная система оценки соответствия, введенная Постановлением Правительства №353 от 2022 года.
В технических регламентах для многих категорий товаров есть требование об обязательности наличия договора уполномоченного изготовителем лица для сертификации серийного выпуска продукции. В условиях санкций получение такого договора от недружественного правообладателя невозможно.
Есть еще одна проблема, она впрямую не связана с параллельным импортом, но схожа по причине невозможности прямых контактов с изготовителями импортируемой продукции. Импортеры отмечают, что при ввозе товаров аналогичных товаров из перечня Постановлений Правительства РФ №788 от 06.07.2018 и № 2240 от 07.12.2022 при таможенном оформлении возникает проблема подтвердить страну происхождения.
Пунктом 36 Правил определения происхождения товаров ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза, принятых решением Совета Евразийской экономической комиссии от 13 июля 2018 г. N 49 установлено, что "в случае если товар является аналогичным товаром по отношению к товару, в отношении которого государством-членом применяется ответная мера, обусловленная происхождением товара, происхождение такого товара в этом государстве-члене подтверждается сертификатом".
Получить сертификат происхождения от изготовителя для покупателя из России в условиях санкций невозможно. И если изготовитель не в списке недружественных стран, но из-за опасений вторичных санкций он не готов сотрудничать напрямую с покупателем из РФ, то такой товар скорей всего не поедет в Россию или появится в России гораздо дороже для конечного потребителя, потому что доказать происхождение такого товара формально невозможно, следовательно, при таможенном оформлении будут применены повышенные пошлины.
Несмотря на адаптацию экономики к созданному уровню санкционного давления, сегодняшняя ситуация является чрезвычайной и меры поддержки экономики должны носить исключительный характер. Эти меры могут быть временными, но действующие документы должны учитывать актуальные проблемы.
Предлагается внести изменения в постановления правительства, чтобы повышенные ставки не применялись в отношении товаров, происхождение которых можно подтвердить совокупностью документов (сертификатом происхождения выданным первому покупателю и дальнейшей цепочкой договоров, например) либо иным способом.
Считаю, что в обоснованных случаях практика применения ответных мер должна носить сугубо гибкий и прагматический характер.
Автор - Ирина Заседатель, вице-Президент Ассоциации экспортеров и импортёров
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.