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Хоть тушкой, хоть чучелом: как теперь торгуем с недружественными странами

Хоть тушкой, хоть чучелом: как теперь торгуем с недружественными странами - 31.10.2024, ПРАЙМ

Хоть тушкой, хоть чучелом: как теперь торгуем с недружественными странами

Санкции, введённые в отношении России в 2022–2023 годах, повлияли на её партнёров по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) и поставили в новые условия... | 31.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-31T08:00+0300

2024-10-31T08:00+0300

2024-10-31T08:00+0300

мнения аналитиков

параллельный импорт

международная торговля

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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Санкции, введённые в отношении России в 2022–2023 годах, повлияли на её партнёров по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) и поставили в новые условия процессы евразийской интеграции.Прямые санкции были введены только в отношении Белоруссии, но остальные члены ЕАЭС находятся под угрозой, так называемых вторичных санкций. Перед государствами-членами объединения возник ряд принципиально новых задач, призванных нивелировать негативные эффекты, вызванные санкционным давлением. Среди таковых можно выделить развитие производственной кооперации, переориентацию торговых потоков, использование альтернативных механизмов внешнеторговых расчётов, изменение логистики внешней торговли России.Решение данных задач влечёт за собой серьёзные издержки, но при этом открывает "окно возможностей" для стран-членов ЕАЭС в контексте адаптации их экономик к санкционному режиму. Представляется, что в рамках ЕАЭС в 2022–2024 гг. наиболее полно такая адаптация выразилась в росте взаимной торговли стран объединения, а также релокации бизнеса и физических лиц из России в другие страны Союза.Определённые отрасли российской экономики сохраняют высокую зависимость от импорта, поэтому в контексте усиливающегося опасения зарубежных экспортёров работать с Россией возникает необходимость замещения "выпадающего" импорта. Содействие стран-членов ЕАЭС как неких посредников при внешнеэкономических поставках в некоторой степени способно облегчить положение России, принося при этом значительные выгоды экономике этих стран.Параллельный импорт работает и работает успешно. Разрешен ввоз товаров с товарными знаками и кодами ТНВЭД ЕАЭС, включенными в перечень Минпромторга. Но есть и сложности. Основная проблема с оценкой соответствия товаров параллельного импорта. На часть из них не распространяется упрощенная система оценки соответствия, введенная Постановлением Правительства №353 от 2022 года.В технических регламентах для многих категорий товаров есть требование об обязательности наличия договора уполномоченного изготовителем лица для сертификации серийного выпуска продукции. В условиях санкций получение такого договора от недружественного правообладателя невозможно.Есть еще одна проблема, она впрямую не связана с параллельным импортом, но схожа по причине невозможности прямых контактов с изготовителями импортируемой продукции. Импортеры отмечают, что при ввозе товаров аналогичных товаров из перечня Постановлений Правительства РФ №788 от 06.07.2018 и № 2240 от 07.12.2022 при таможенном оформлении возникает проблема подтвердить страну происхождения.Пунктом 36 Правил определения происхождения товаров ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза, принятых решением Совета Евразийской экономической комиссии от 13 июля 2018 г. N 49 установлено, что "в случае если товар является аналогичным товаром по отношению к товару, в отношении которого государством-членом применяется ответная мера, обусловленная происхождением товара, происхождение такого товара в этом государстве-члене подтверждается сертификатом".Получить сертификат происхождения от изготовителя для покупателя из России в условиях санкций невозможно. И если изготовитель не в списке недружественных стран, но из-за опасений вторичных санкций он не готов сотрудничать напрямую с покупателем из РФ, то такой товар скорей всего не поедет в Россию или появится в России гораздо дороже для конечного потребителя, потому что доказать происхождение такого товара формально невозможно, следовательно, при таможенном оформлении будут применены повышенные пошлины.Несмотря на адаптацию экономики к созданному уровню санкционного давления, сегодняшняя ситуация является чрезвычайной и меры поддержки экономики должны носить исключительный характер. Эти меры могут быть временными, но действующие документы должны учитывать актуальные проблемы.Предлагается внести изменения в постановления правительства, чтобы повышенные ставки не применялись в отношении товаров, происхождение которых можно подтвердить совокупностью документов (сертификатом происхождения выданным первому покупателю и дальнейшей цепочкой договоров, например) либо иным способом.Считаю, что в обоснованных случаях практика применения ответных мер должна носить сугубо гибкий и прагматический характер.Автор - Ирина Заседатель, вице-Президент Ассоциации экспортеров и импортёров

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Ирина Заседатель https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/1e/852507200_0:97:853:950_100x100_80_0_0_afabac8cc427026c5706159b046530d2.jpg

Ирина Заседатель https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/1e/852507200_0:97:853:950_100x100_80_0_0_afabac8cc427026c5706159b046530d2.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Ирина Заседатель https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/1e/852507200_0:97:853:950_100x100_80_0_0_afabac8cc427026c5706159b046530d2.jpg

мнения аналитиков, параллельный импорт, международная торговля