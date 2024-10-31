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Россия заняла второе место по объему импорта в Турцию

Россия заняла второе место по объему импорта в Турцию - 31.10.2024, ПРАЙМ

Россия заняла второе место по объему импорта в Турцию

Россия заняла второе место после Китая по импорту в Турцию за девять месяцев года, поставив продукции на более чем 32 миллиарда долларов, что на 5% ниже... | 31.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-31T19:21+0300

2024-10-31T19:21+0300

2024-10-31T19:22+0300

экономика

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импорт

турция

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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Россия заняла второе место после Китая по импорту в Турцию за девять месяцев года, поставив продукции на более чем 32 миллиарда долларов, что на 5% ниже показателей аналогичного периода годом ранее, следует из подсчетов РИА Новости. Согласно опубликованным Бюро статистики Турции (TÜİK) данным, с января по сентябрь Турция импортировала больше всего продукции из КНР на сумму более 33,1 миллиарда долларов. РФ на втором месте с поставками на более чем 32,4 миллиарда, в 2023 году за тот же период объем российского экспорта в Турцию превысил 34,7 миллиарда долларов. За РФ и КНР в этом году следуют со значительным отставанием ФРГ, Италия и США. В общей сложности по итогам девяти месяцев экспорт увеличился на 2,6% до 191,7 миллиарда долларов, а импорт уменьшился на более чем 8% до 252,1 миллиарда долларов. Россия по итогам 2023 года стала лидером по экспорту товаров в Турцию, поставив продукции более чем на 45 миллиардов долларов.

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россия, импорт, турция