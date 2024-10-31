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Аналитики ждут ускорения годовой инфляции в еврозоне в октябре
Аналитики ждут ускорения годовой инфляции в еврозоне в октябре - 31.10.2024, ПРАЙМ
Аналитики ждут ускорения годовой инфляции в еврозоне в октябре
Годовая инфляция в еврозоне, согласно предварительной оценке, по итогам октября ускорилась до 1,9% с уровня сентября в 1,7%, полагают аналитики, опрошенные... | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T08:02+0300
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, согласно предварительной оценке, по итогам октября ускорилась до 1,9% с уровня сентября в 1,7%, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Официальные данные будут опубликованы статистическим агентством Евростат в четверг, 31 октября, в 13.00 мск. В то же время Евростат выпустит данные по безработице в странах валютного блока. Аналитики предполагают, что в сентябре показатель остался на уровне августа в 6,4%. В 15.30 мск бюро экономического анализа министерства торговли США опубликует данные по доходам и расходам населения. Эксперты предполагают, что доходы населения страны в сентябре выросли на 0,3% после увеличения на 0,2% в августе, а расходы ускорили рост до 0,4% с 0,2% в предыдущем месяце. В это же время министерство труда США обнародует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 26 октября. Аналитики предполагают, что показатель поднялся до 230 тысяч с 227 тысяч на предыдущей неделе.
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ес, инфляция
Аналитики ждут ускорения годовой инфляции в еврозоне в октябре
Аналитики ждут ускорения годовой инфляции в еврозоне в октябре до 1,9% с 1,7% в сентябре
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, согласно предварительной оценке, по итогам октября ускорилась до 1,9% с уровня сентября в 1,7%, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Официальные данные будут опубликованы статистическим агентством Евростат в четверг, 31 октября, в 13.00 мск.
В то же время Евростат выпустит данные по безработице в странах валютного блока. Аналитики предполагают, что в сентябре показатель остался на уровне августа в 6,4%.
ЕК понизила прогноз по инфляции и экономическому росту в Евросоюзе
В 15.30 мск бюро экономического анализа министерства торговли США опубликует данные по доходам и расходам населения. Эксперты предполагают, что доходы населения страны в сентябре выросли на 0,3% после увеличения на 0,2% в августе, а расходы ускорили рост до 0,4% с 0,2% в предыдущем месяце.
В это же время министерство труда США обнародует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 26 октября. Аналитики предполагают, что показатель поднялся до 230 тысяч с 227 тысяч на предыдущей неделе.