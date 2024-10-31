Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аксаков рассказал о планах по неиспользованным льготным ипотечным лимитам - 31.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241031/ipoteka-852519017.html
Аксаков рассказал о планах по неиспользованным льготным ипотечным лимитам
Аксаков рассказал о планах по неиспользованным льготным ипотечным лимитам - 31.10.2024, ПРАЙМ
Аксаков рассказал о планах по неиспользованным льготным ипотечным лимитам
Власти РФ готовят решение, чтобы быстрее перераспределять неиспользованные лимиты по семейной ипотеке, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по... | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T07:16+0300
2024-10-31T07:16+0300
экономика
семейная ипотека
ипотека
анатолий аксаков
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/38/841243817_0:201:3078:1932_1920x0_80_0_0_cd134686a020edb20b2606684f00b804.jpg
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Власти РФ готовят решение, чтобы быстрее перераспределять неиспользованные лимиты по семейной ипотеке, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В среду Сбербанк и ВТБ сообщили, что приостанавливают запись на сделки по семейной ипотеке в связи с исчерпанием лимита по этой программе. "Перераспределение невыбранных лимитов "Дом.РФ" как оператора этой программы возможно. Последнее перераспределение было месяц назад. Сейчас правительство готовит решение, позволяющее более быстро их перераспределять", - сказал Аксаков, который принимает участие в обсуждении. По его словам, программа очень популярна, особенно сейчас, когда завершена самая масштабная льготная ипотечная программа. К тому же растут ставки по рыночной ипотеке, а значит, спрос на нее падает. "При этом банки соблюдают разумную осторожность при подаче заявок на распределение лимитов с учетом установленных бюджетом параметров", - добавил Аксаков. В сентябре Сбербанк уже приостанавливал запись на сделки по семейной ипотеке, объяснив это также исчерпанием лимита денежных средств. В Минфине РФ тогда заявили, что общего лимита льготной семейной ипотеки хватит до ноября. В министерстве пообещали следить за динамикой выдач кредитов по ней до конца года и при необходимости "принять соответствующие решения". Оператор программы "Дом.РФ" в начале октября перераспределил лимиты по семейной ипотеке на сумму 140 миллиардов рублей, Сбербанк тогда получил 93,5 миллиарда рублей. По данным "Дом.РФ", российские банки исчерпали общий лимит на выдачу семейной ипотеки на 95%. Согласно отчету госкомпании, на 24 октября банки совокупно выдали 5,6 триллиона рублей семейной ипотеки из общего лимита в 5,9 триллиона рублей.
https://1prime.ru/20241030/ipoteka-852516335.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/38/841243817_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_55b371836349eabbf38b0f00156b8ac6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
семейная ипотека, ипотека, анатолий аксаков, госдума
Экономика, семейная ипотека, ипотека, Анатолий Аксаков, Госдума
07:16 31.10.2024
 
Аксаков рассказал о планах по неиспользованным льготным ипотечным лимитам

Аксаков: власти хотят быстрее распределять неиспользованные лимиты по семейной ипотеке

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоверительное управление
Доверительное управление - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Власти РФ готовят решение, чтобы быстрее перераспределять неиспользованные лимиты по семейной ипотеке, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
В среду Сбербанк и ВТБ сообщили, что приостанавливают запись на сделки по семейной ипотеке в связи с исчерпанием лимита по этой программе.
"Перераспределение невыбранных лимитов "Дом.РФ" как оператора этой программы возможно. Последнее перераспределение было месяц назад. Сейчас правительство готовит решение, позволяющее более быстро их перераспределять", - сказал Аксаков, который принимает участие в обсуждении.
Ипотека - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2024
В ЦБ РФ рассказали, как сократились объемы выдачи льготной ипотеки
Вчера, 21:04
По его словам, программа очень популярна, особенно сейчас, когда завершена самая масштабная льготная ипотечная программа. К тому же растут ставки по рыночной ипотеке, а значит, спрос на нее падает.
"При этом банки соблюдают разумную осторожность при подаче заявок на распределение лимитов с учетом установленных бюджетом параметров", - добавил Аксаков.
В сентябре Сбербанк уже приостанавливал запись на сделки по семейной ипотеке, объяснив это также исчерпанием лимита денежных средств. В Минфине РФ тогда заявили, что общего лимита льготной семейной ипотеки хватит до ноября. В министерстве пообещали следить за динамикой выдач кредитов по ней до конца года и при необходимости "принять соответствующие решения". Оператор программы "Дом.РФ" в начале октября перераспределил лимиты по семейной ипотеке на сумму 140 миллиардов рублей, Сбербанк тогда получил 93,5 миллиарда рублей.
По данным "Дом.РФ", российские банки исчерпали общий лимит на выдачу семейной ипотеки на 95%. Согласно отчету госкомпании, на 24 октября банки совокупно выдали 5,6 триллиона рублей семейной ипотеки из общего лимита в 5,9 триллиона рублей.
 
Экономикасемейная ипотекаипотекаАнатолий АксаковГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала