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Аксаков рассказал о планах по неиспользованным льготным ипотечным лимитам

Аксаков рассказал о планах по неиспользованным льготным ипотечным лимитам - 31.10.2024, ПРАЙМ

Аксаков рассказал о планах по неиспользованным льготным ипотечным лимитам

Власти РФ готовят решение, чтобы быстрее перераспределять неиспользованные лимиты по семейной ипотеке, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по... | 31.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-31T07:16+0300

2024-10-31T07:16+0300

2024-10-31T07:16+0300

экономика

семейная ипотека

ипотека

анатолий аксаков

госдума

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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Власти РФ готовят решение, чтобы быстрее перераспределять неиспользованные лимиты по семейной ипотеке, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В среду Сбербанк и ВТБ сообщили, что приостанавливают запись на сделки по семейной ипотеке в связи с исчерпанием лимита по этой программе. "Перераспределение невыбранных лимитов "Дом.РФ" как оператора этой программы возможно. Последнее перераспределение было месяц назад. Сейчас правительство готовит решение, позволяющее более быстро их перераспределять", - сказал Аксаков, который принимает участие в обсуждении. По его словам, программа очень популярна, особенно сейчас, когда завершена самая масштабная льготная ипотечная программа. К тому же растут ставки по рыночной ипотеке, а значит, спрос на нее падает. "При этом банки соблюдают разумную осторожность при подаче заявок на распределение лимитов с учетом установленных бюджетом параметров", - добавил Аксаков. В сентябре Сбербанк уже приостанавливал запись на сделки по семейной ипотеке, объяснив это также исчерпанием лимита денежных средств. В Минфине РФ тогда заявили, что общего лимита льготной семейной ипотеки хватит до ноября. В министерстве пообещали следить за динамикой выдач кредитов по ней до конца года и при необходимости "принять соответствующие решения". Оператор программы "Дом.РФ" в начале октября перераспределил лимиты по семейной ипотеке на сумму 140 миллиардов рублей, Сбербанк тогда получил 93,5 миллиарда рублей. По данным "Дом.РФ", российские банки исчерпали общий лимит на выдачу семейной ипотеки на 95%. Согласно отчету госкомпании, на 24 октября банки совокупно выдали 5,6 триллиона рублей семейной ипотеки из общего лимита в 5,9 триллиона рублей.

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семейная ипотека, ипотека, анатолий аксаков, госдума