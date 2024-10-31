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Конец близок. Историк, предсказавший гибель СССР, сообщил, что ждет Запад - 31.10.2024, ПРАЙМ
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Конец близок. Историк, предсказавший гибель СССР, сообщил, что ждет Запад
Конец близок. Историк, предсказавший гибель СССР, сообщил, что ждет Запад - 31.10.2024, ПРАЙМ
Конец близок. Историк, предсказавший гибель СССР, сообщил, что ждет Запад
Французский историк Эммануэль Тодд, предсказавший крах Советского Союза в 1991 году, уверен в том, что скоро погибнет Запад, пишет немецкое издание Frankfurter... | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T10:12+0300
2024-10-31T10:12+0300
запад
россия
украина
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МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Французский историк Эммануэль Тодд, предсказавший крах Советского Союза в 1991 году, уверен в том, что скоро погибнет Запад, пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.По его мнению, Запад уже проиграл стратегическое противостояние с Россией, что проявилось в конфликте на Украине. Национальное государство и религия Запада пришли в упадок, что ведет к нигилизму.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСША втянули Германию в военные действия против России, где Запад проиграет, отметил историк. В этих условиях Германия должна выбирать между бесконечной войной и миром с Россией.Тодд также подверг критике использование чувства вины в Германии со стороны США и Великобритании.Историк подчеркнул, что Запад совершил много ошибок в ответе на события на Украине, включая неверную оценку поддержки Москвы. Как оказалось, Россия получила больше поддержки, чем ожидалось, от Китая и Индии. Фактически большая часть человечества желает победы России, отметил Тодд..Проблемы Запада он связал с предпосылками его расцвета, такими как протестантизм. Смерть же протестантизма является причиной упадка. Очевидное превосходство Запада над другими странами — миф, так как, к примеру, уровень детской смертности в России ниже, чем в США. По его мнению, именно детская смертность отражает глубинное состояние обществ, это лучший индикатор реальной коррупции, нежели другие показатели. Так, скандинавские страны с низким уровнем детской смертности не являются сильно коррумпированнымиПолный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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запад
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запад, россия, украина
ЗАПАД, РОССИЯ, УКРАИНА
10:12 31.10.2024
 
Конец близок. Историк, предсказавший гибель СССР, сообщил, что ждет Запад

FR: французский историк Эммануэль Тодд предсказывает скорую гибель Западу

© Unsplash/AXP PhotographyНью-Йорк, США
Нью-Йорк, США
© Unsplash/AXP Photography
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МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Французский историк Эммануэль Тодд, предсказавший крах Советского Союза в 1991 году, уверен в том, что скоро погибнет Запад, пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.
По его мнению, Запад уже проиграл стратегическое противостояние с Россией, что проявилось в конфликте на Украине. Национальное государство и религия Запада пришли в упадок, что ведет к нигилизму.
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США втянули Германию в военные действия против России, где Запад проиграет, отметил историк. В этих условиях Германия должна выбирать между бесконечной войной и миром с Россией.
Берлин, Германия - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2024
На Западе предрекли Германии серьезные проблемы из-за Украины
Вчера, 15:54
Тодд также подверг критике использование чувства вины в Германии со стороны США и Великобритании.
Историк подчеркнул, что Запад совершил много ошибок в ответе на события на Украине, включая неверную оценку поддержки Москвы. Как оказалось, Россия получила больше поддержки, чем ожидалось, от Китая и Индии. Фактически большая часть человечества желает победы России, отметил Тодд..
Проблемы Запада он связал с предпосылками его расцвета, такими как протестантизм. Смерть же протестантизма является причиной упадка. Очевидное превосходство Запада над другими странами — миф, так как, к примеру, уровень детской смертности в России ниже, чем в США. По его мнению, именно детская смертность отражает глубинное состояние обществ, это лучший индикатор реальной коррупции, нежели другие показатели. Так, скандинавские страны с низким уровнем детской смертности не являются сильно коррумпированными
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ЗАПАДРОССИЯУКРАИНА
 
 
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