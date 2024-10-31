https://1prime.ru/20241031/lavrov-852528449.html

Требование Зеленского передать ВСУ "Томагавки" ошарашило США, заявил Лавров

Требование Зеленского передать ВСУ "Томагавки" ошарашило США, заявил Лавров - 31.10.2024, ПРАЙМ

Требование Зеленского передать ВСУ "Томагавки" ошарашило США, заявил Лавров

В России прекрасно знают, как США отреагировал на требование украинского лидера Владимира Зеленского передать Киеву дальнобойные ракеты "Томагавк". Об этом... | 31.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-31T14:50+0300

2024-10-31T14:50+0300

2024-10-31T14:50+0300

россия

украина

владимир зеленский

сергей лавров

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849499473_0:0:2651:1492_1920x0_80_0_0_c6553c1cd230dc311a39e75803e548e3.jpg

МИНСК, 31 окт - ПРАЙМ. В России прекрасно знают, как США отреагировал на требование украинского лидера Владимира Зеленского передать Киеву дальнобойные ракеты "Томагавк". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе Минской международной конференции по евразийской безопасности.Глава российского МИД добавил, что такая просьба вызвала оторопь в Вашингтоне."То, что его требование "Томагавков" вызвало оторопь в Вашингтоне, это нам известно", - сказал Лавров.В этой связи министр подчеркнул, что США будут бить Зеленского по рукам, если он будет пытаться втянуть Вашингтон в войну против России.Ранее издание New York Times, ссылаясь на американских чиновников, написало, что пункт "мирного плана" Зеленского о "неядерном сдерживании" России подразумевал передачу Киеву дальнобойных ракет "Томагавк". При этом отмечается, что Зеленский просил оставить этот пункт в секрете и озвучивал его публично.

https://1prime.ru/20241031/ukraina-852527773.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, владимир зеленский, сергей лавров, сша