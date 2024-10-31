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Требование Зеленского передать ВСУ "Томагавки" ошарашило США, заявил Лавров - 31.10.2024, ПРАЙМ
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Требование Зеленского передать ВСУ "Томагавки" ошарашило США, заявил Лавров
Требование Зеленского передать ВСУ "Томагавки" ошарашило США, заявил Лавров - 31.10.2024, ПРАЙМ
Требование Зеленского передать ВСУ "Томагавки" ошарашило США, заявил Лавров
В России прекрасно знают, как США отреагировал на требование украинского лидера Владимира Зеленского передать Киеву дальнобойные ракеты "Томагавк". Об этом... | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T14:50+0300
2024-10-31T14:50+0300
россия
украина
владимир зеленский
сергей лавров
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МИНСК, 31 окт - ПРАЙМ. В России прекрасно знают, как США отреагировал на требование украинского лидера Владимира Зеленского передать Киеву дальнобойные ракеты "Томагавк". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе Минской международной конференции по евразийской безопасности.Глава российского МИД добавил, что такая просьба вызвала оторопь в Вашингтоне."То, что его требование "Томагавков" вызвало оторопь в Вашингтоне, это нам известно", - сказал Лавров.В этой связи министр подчеркнул, что США будут бить Зеленского по рукам, если он будет пытаться втянуть Вашингтон в войну против России.Ранее издание New York Times, ссылаясь на американских чиновников, написало, что пункт "мирного плана" Зеленского о "неядерном сдерживании" России подразумевал передачу Киеву дальнобойных ракет "Томагавк". При этом отмечается, что Зеленский просил оставить этот пункт в секрете и озвучивал его публично.
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россия, украина, владимир зеленский, сергей лавров, сша
РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, США
14:50 31.10.2024
 
Требование Зеленского передать ВСУ "Томагавки" ошарашило США, заявил Лавров

Лавров: требование "Томагавков" Зеленским вызвало оторопь в Вашингтоне

© МИД РФ | Перейти в медиабанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Минск
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Минск
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МИНСК, 31 окт - ПРАЙМ. В России прекрасно знают, как США отреагировал на требование украинского лидера Владимира Зеленского передать Киеву дальнобойные ракеты "Томагавк". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе Минской международной конференции по евразийской безопасности.
Глава российского МИД добавил, что такая просьба вызвала оторопь в Вашингтоне.
"То, что его требование "Томагавков" вызвало оторопь в Вашингтоне, это нам известно", - сказал Лавров.
В этой связи министр подчеркнул, что США будут бить Зеленского по рукам, если он будет пытаться втянуть Вашингтон в войну против России.
Ранее издание New York Times, ссылаясь на американских чиновников, написало, что пункт "мирного плана" Зеленского о "неядерном сдерживании" России подразумевал передачу Киеву дальнобойных ракет "Томагавк". При этом отмечается, что Зеленский просил оставить этот пункт в секрете и озвучивал его публично.
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РОССИЯУКРАИНАВладимир ЗеленскийСергей ЛавровСША
 
 
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