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На лимиты по семейной ипотеке выделено дополнительно 350 млрд рублей - 31.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241031/limity-852519446.html
На лимиты по семейной ипотеке выделено дополнительно 350 млрд рублей
На лимиты по семейной ипотеке выделено дополнительно 350 млрд рублей - 31.10.2024, ПРАЙМ
На лимиты по семейной ипотеке выделено дополнительно 350 млрд рублей
Дополнительный лимит в размере 350 миллиардов рублей выделен российским банкам по программе семейной ипотеки, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе... | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T08:05+0300
2024-10-31T08:05+0300
экономика
ипотека
семейная ипотека
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Дополнительный лимит в размере 350 миллиардов рублей выделен российским банкам по программе семейной ипотеки, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе компании "Дом.РФ", являющейся оператором льготной программы. "По программе "Семейная ипотека" выделен дополнительный лимит в размере 350 миллиардов рублей на предоставление кредитов банками. "Дом.РФ" как оператор программы запустил процесс распределения этого лимита между кредиторами, итоги будут подведены уже на следующей неделе", - сообщили там. В среду Сбербанк и ВТБ объявили о приостановке записи на сделки по семейной ипотеке в связи с исчерпанием лимитов. Ранее Минфин РФ сообщал, что общего текущего лимита семейной ипотеки хватит до ноября. В начале октября "Дом.РФ" провел работу по их перераспределению на сумму 140 миллиардов рублей. Тогда Сбербанк получил 93,5 миллиарда рублей, Альфа-банк - 33,3 миллиарда рублей. Кроме того, лимиты пополнили Уралсиб, Россельхозбанк, Т-Банк и другие.
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ипотека, семейная ипотека
Экономика, ипотека, семейная ипотека
08:05 31.10.2024
 
На лимиты по семейной ипотеке выделено дополнительно 350 млрд рублей

Банкам выделили дополнительные 350 млрд рублей лимитов на семейную ипотеку

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЖенщина с ребенком держат макет дома
Женщина с ребенком держат макет дома - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Дополнительный лимит в размере 350 миллиардов рублей выделен российским банкам по программе семейной ипотеки, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе компании "Дом.РФ", являющейся оператором льготной программы.
"По программе "Семейная ипотека" выделен дополнительный лимит в размере 350 миллиардов рублей на предоставление кредитов банками. "Дом.РФ" как оператор программы запустил процесс распределения этого лимита между кредиторами, итоги будут подведены уже на следующей неделе", - сообщили там.
В среду Сбербанк и ВТБ объявили о приостановке записи на сделки по семейной ипотеке в связи с исчерпанием лимитов.
Доверительное управление - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2024
Аксаков рассказал о планах по неиспользованным льготным ипотечным лимитам
07:16
Ранее Минфин РФ сообщал, что общего текущего лимита семейной ипотеки хватит до ноября. В начале октября "Дом.РФ" провел работу по их перераспределению на сумму 140 миллиардов рублей. Тогда Сбербанк получил 93,5 миллиарда рублей, Альфа-банк - 33,3 миллиарда рублей. Кроме того, лимиты пополнили Уралсиб, Россельхозбанк, Т-Банк и другие.
 
Экономикаипотекасемейная ипотека
 
 
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