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Маск предрек США "самый развлекательный" второй срок Трампа - 31.10.2024, ПРАЙМ
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Маск предрек США "самый развлекательный" второй срок Трампа
Маск предрек США "самый развлекательный" второй срок Трампа - 31.10.2024, ПРАЙМ
Маск предрек США "самый развлекательный" второй срок Трампа
Второй срок экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа может стать "самым развлекательным" для государства за несколько лет. Такое мнение высказал... | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T09:19+0300
2024-10-31T09:19+0300
сша
илон маск
дональд трамп
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Второй срок экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа может стать "самым развлекательным" для государства за несколько лет. Такое мнение высказал американский бизнесмен Илон Маск"Второй президентский срок Трампа станет самым развлекательным для Америки за долгое время. Это будет невероятно!" - написал предприниматель в своем аккаунте в социальной сети X. Ранее Маск не раз высказывался в поддержку Дональда Трампа. По его словам, Трамп одержит сокрушительную победу на президентских выборах в США, которые пройдут уже на следующей неделе 5 ноября.
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сша
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сша, илон маск, дональд трамп, выборы в сша
США, Илон Маск, Дональд Трамп, выборы в США
09:19 31.10.2024
 
Маск предрек США "самый развлекательный" второй срок Трампа

Маск: США ждет "самый развлекательный" второй президентский срок Трампа

© CC BY 2.0 / Daniel OberhausВладелец SpaceX и Tesla Элон Маск
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2024
© CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Второй срок экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа может стать "самым развлекательным" для государства за несколько лет. Такое мнение высказал американский бизнесмен Илон Маск
"Второй президентский срок Трампа станет самым развлекательным для Америки за долгое время. Это будет невероятно!" - написал предприниматель в своем аккаунте в социальной сети X.
Ранее Маск не раз высказывался в поддержку Дональда Трампа. По его словам, Трамп одержит сокрушительную победу на президентских выборах в США, которые пройдут уже на следующей неделе 5 ноября.
Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
Маск сократит расходы бюджета США на 2 триллиона долларов при одном условии
28 октября, 07:54
 
СШАИлон МаскДональд Трампвыборы в США
 
 
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