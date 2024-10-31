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Маск предрек США "самый развлекательный" второй срок Трампа

Маск предрек США "самый развлекательный" второй срок Трампа - 31.10.2024, ПРАЙМ

Маск предрек США "самый развлекательный" второй срок Трампа

Второй срок экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа может стать "самым развлекательным" для государства за несколько лет. Такое мнение высказал... | 31.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-31T09:19+0300

2024-10-31T09:19+0300

2024-10-31T09:19+0300

сша

илон маск

дональд трамп

выборы в сша

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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Второй срок экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа может стать "самым развлекательным" для государства за несколько лет. Такое мнение высказал американский бизнесмен Илон Маск"Второй президентский срок Трампа станет самым развлекательным для Америки за долгое время. Это будет невероятно!" - написал предприниматель в своем аккаунте в социальной сети X. Ранее Маск не раз высказывался в поддержку Дональда Трампа. По его словам, Трамп одержит сокрушительную победу на президентских выборах в США, которые пройдут уже на следующей неделе 5 ноября.

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сша, илон маск, дональд трамп, выборы в сша