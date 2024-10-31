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Маск предложил нарядиться на Хэллоуин в костюм, пугающий американцев

Маск предложил нарядиться на Хэллоуин в костюм, пугающий американцев - 31.10.2024, ПРАЙМ

Маск предложил нарядиться на Хэллоуин в костюм, пугающий американцев

Американский бизнесмен Илон Маск предложил надеть на Хэллоуин "пугающий" костюм государственного долга Соединенных Штатов. | 31.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-31T16:50+0300

2024-10-31T16:50+0300

2024-10-31T16:50+0300

сша

илон маск

госдолг

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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск предложил надеть на Хэллоуин "пугающий" костюм государственного долга Соединенных Штатов. Ранее поступила информация, что госдолг США превысил рекордные 34,5 триллиона долларов. "Одеться как национальный долг - вот это был бы пугающий костюм", - написал Маск в социальной сети X. Бюджетное управление конгресса США в мае выпустило доклад, где указано, что госдолг страны за предстоящие 30 лет вырастет до 166% ВВП, при этом не исключен риск повышения показателя до 250% ВВП. За время правления Джо Байдена госдолг Соединенных Штатов поднялся с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем 34,5 триллиона долларов в нынешнем.

https://1prime.ru/20241031/mask-852520520.html

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сша, илон маск, госдолг