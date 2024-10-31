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Маск предложил нарядиться на Хэллоуин в костюм, пугающий американцев - 31.10.2024, ПРАЙМ
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Маск предложил нарядиться на Хэллоуин в костюм, пугающий американцев
Маск предложил нарядиться на Хэллоуин в костюм, пугающий американцев - 31.10.2024, ПРАЙМ
Маск предложил нарядиться на Хэллоуин в костюм, пугающий американцев
Американский бизнесмен Илон Маск предложил надеть на Хэллоуин "пугающий" костюм государственного долга Соединенных Штатов. | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T16:50+0300
2024-10-31T16:50+0300
сша
илон маск
госдолг
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск предложил надеть на Хэллоуин "пугающий" костюм государственного долга Соединенных Штатов. Ранее поступила информация, что госдолг США превысил рекордные 34,5 триллиона долларов. "Одеться как национальный долг - вот это был бы пугающий костюм", - написал Маск в социальной сети X. Бюджетное управление конгресса США в мае выпустило доклад, где указано, что госдолг страны за предстоящие 30 лет вырастет до 166% ВВП, при этом не исключен риск повышения показателя до 250% ВВП. За время правления Джо Байдена госдолг Соединенных Штатов поднялся с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем 34,5 триллиона долларов в нынешнем.
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сша, илон маск, госдолг
США, Илон Маск, госдолг
16:50 31.10.2024
 
Маск предложил нарядиться на Хэллоуин в костюм, пугающий американцев

Илон Маск предложил нарядиться на Хэллоуин в "пугающий костюм" госдолга США

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТелемост с Илоном Маском на краснодарском форуме "Дело за малым"
Телемост с Илоном Маском на краснодарском форуме Дело за малым - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск предложил надеть на Хэллоуин "пугающий" костюм государственного долга Соединенных Штатов.
Ранее поступила информация, что госдолг США превысил рекордные 34,5 триллиона долларов.
"Одеться как национальный долг - вот это был бы пугающий костюм", - написал Маск в социальной сети X.
Бюджетное управление конгресса США в мае выпустило доклад, где указано, что госдолг страны за предстоящие 30 лет вырастет до 166% ВВП, при этом не исключен риск повышения показателя до 250% ВВП. За время правления Джо Байдена госдолг Соединенных Штатов поднялся с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем 34,5 триллиона долларов в нынешнем.
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СШАИлон Маскгосдолг
 
 
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