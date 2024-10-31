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Прибыль Microsoft в I квартале фингода выросла на 11%, до $24,7 млрд - 31.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241031/microsoft-852518092.html
Прибыль Microsoft в I квартале фингода выросла на 11%, до $24,7 млрд
Прибыль Microsoft в I квартале фингода выросла на 11%, до $24,7 млрд - 31.10.2024, ПРАЙМ
Прибыль Microsoft в I квартале фингода выросла на 11%, до $24,7 млрд
Чистая прибыль американской корпорации Microsoft по итогам первого квартала 2024-2025 финансового года, завершившегося 30 сентября, увеличилась на 10,7% в... | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T05:19+0300
2024-10-31T05:19+0300
экономика
microsoft
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль американской корпорации Microsoft по итогам первого квартала 2024-2025 финансового года, завершившегося 30 сентября, увеличилась на 10,7% в годовом выражении и составила 24,667 миллиарда долларов, следует из отчета компании. Разводненная прибыль на акцию выросла до 3,3 доллара с 2,99 доллара за аналогичный период прошлого финансового года. Выручка увеличилась на 16% - до 65,585 миллиарда долларов при прогнозе в 64,55 миллиарда. Выручка "облачного" подразделения Intelligent Cloud за три отчетных месяца выросла на 20,4% в годовом выражении - до 24,092 миллиарда долларов. Показатель подразделения Productivity and Business Processes поднялся на 12,3% - до 28,317 миллиарда. Акции Microsoft после закрытия основных торгов в США дорожают на 0,7%. Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft разработала операционную систему Windows.
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microsoft, it
Экономика, Microsoft, IT
05:19 31.10.2024
 
Прибыль Microsoft в I квартале фингода выросла на 11%, до $24,7 млрд

Чистая прибыль Microsoft в I квартале финансового года выросла на 11%, до $24,7 млрд

© flickr.com / nixiepixel" Microsoft
 Microsoft - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2024
© flickr.com / nixiepixel
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль американской корпорации Microsoft по итогам первого квартала 2024-2025 финансового года, завершившегося 30 сентября, увеличилась на 10,7% в годовом выражении и составила 24,667 миллиарда долларов, следует из отчета компании.
Разводненная прибыль на акцию выросла до 3,3 доллара с 2,99 доллара за аналогичный период прошлого финансового года. Выручка увеличилась на 16% - до 65,585 миллиарда долларов при прогнозе в 64,55 миллиарда.
Выручка "облачного" подразделения Intelligent Cloud за три отчетных месяца выросла на 20,4% в годовом выражении - до 24,092 миллиарда долларов. Показатель подразделения Productivity and Business Processes поднялся на 12,3% - до 28,317 миллиарда.
Стенд компании Microsoft на международном автомобильном салоне во Франкфурте. - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
Microsoft объявил о программе обратного выкупа акций
17 сентября, 10:08
Акции Microsoft после закрытия основных торгов в США дорожают на 0,7%.
Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft разработала операционную систему Windows.
 
ЭкономикаMicrosoftIT
 
 
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