https://1prime.ru/20241031/microsoft-852518092.html

Прибыль Microsoft в I квартале фингода выросла на 11%, до $24,7 млрд

Прибыль Microsoft в I квартале фингода выросла на 11%, до $24,7 млрд - 31.10.2024, ПРАЙМ

Прибыль Microsoft в I квартале фингода выросла на 11%, до $24,7 млрд

Чистая прибыль американской корпорации Microsoft по итогам первого квартала 2024-2025 финансового года, завершившегося 30 сентября, увеличилась на 10,7% в... | 31.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-31T05:19+0300

2024-10-31T05:19+0300

2024-10-31T05:19+0300

экономика

microsoft

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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль американской корпорации Microsoft по итогам первого квартала 2024-2025 финансового года, завершившегося 30 сентября, увеличилась на 10,7% в годовом выражении и составила 24,667 миллиарда долларов, следует из отчета компании. Разводненная прибыль на акцию выросла до 3,3 доллара с 2,99 доллара за аналогичный период прошлого финансового года. Выручка увеличилась на 16% - до 65,585 миллиарда долларов при прогнозе в 64,55 миллиарда. Выручка "облачного" подразделения Intelligent Cloud за три отчетных месяца выросла на 20,4% в годовом выражении - до 24,092 миллиарда долларов. Показатель подразделения Productivity and Business Processes поднялся на 12,3% - до 28,317 миллиарда. Акции Microsoft после закрытия основных торгов в США дорожают на 0,7%. Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft разработала операционную систему Windows.

https://1prime.ru/20240917/aktsii-851615546.html

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