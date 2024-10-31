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Медведев призвал создать цифровой профиль мигранта - 31.10.2024, ПРАЙМ
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Медведев призвал создать цифровой профиль мигранта
Медведев призвал создать цифровой профиль мигранта - 31.10.2024, ПРАЙМ
Медведев призвал создать цифровой профиль мигранта
В Российской Федерации необходимо создать цифровой профиль мигранта, призвал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на совещании, посвященном... | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T21:02+0300
2024-10-31T21:02+0300
политика
дмитрий медведев
мигранты
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. В Российской Федерации необходимо создать цифровой профиль мигранта, призвал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на совещании, посвященном вопросам государственной политики в области миграции.По его мнению, цифровой профиль мигранта "пора уже сделать, несмотря на масштабы страны, несмотря на затратность этой темы, несмотря на необходимость использовать самые передовые технологии". При этом он отметил, что цифровой профиль мигранта даст возможность идентифицировать иностранных граждан по всей Российской Федерации.
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дмитрий медведев, мигранты
Политика, Дмитрий Медведев, Мигранты
21:02 31.10.2024
 
Медведев призвал создать цифровой профиль мигранта

Медведев: цифровой профиль мигранта позволит идентифицировать иностранцев в РФ

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкРабочая поездка зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Дальневосточнй федеральный округ
Рабочая поездка зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Дальневосточнй федеральный округ - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. В Российской Федерации необходимо создать цифровой профиль мигранта, призвал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на совещании, посвященном вопросам государственной политики в области миграции.
По его мнению, цифровой профиль мигранта "пора уже сделать, несмотря на масштабы страны, несмотря на затратность этой темы, несмотря на необходимость использовать самые передовые технологии".
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При этом он отметил, что цифровой профиль мигранта даст возможность идентифицировать иностранных граждан по всей Российской Федерации.
 
ПолитикаДмитрий МедведевМигранты
 
 
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