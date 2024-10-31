https://1prime.ru/20241031/migranty-852534485.html

Медведев призвал создать цифровой профиль мигранта

Медведев призвал создать цифровой профиль мигранта - 31.10.2024, ПРАЙМ

Медведев призвал создать цифровой профиль мигранта

В Российской Федерации необходимо создать цифровой профиль мигранта, призвал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на совещании, посвященном... | 31.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-31T21:02+0300

2024-10-31T21:02+0300

2024-10-31T21:02+0300

политика

дмитрий медведев

мигранты

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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. В Российской Федерации необходимо создать цифровой профиль мигранта, призвал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на совещании, посвященном вопросам государственной политики в области миграции.По его мнению, цифровой профиль мигранта "пора уже сделать, несмотря на масштабы страны, несмотря на затратность этой темы, несмотря на необходимость использовать самые передовые технологии". При этом он отметил, что цифровой профиль мигранта даст возможность идентифицировать иностранных граждан по всей Российской Федерации.

https://1prime.ru/20241024/medvedev-852399646.html

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дмитрий медведев, мигранты