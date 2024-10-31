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Медведев объяснил, как дети мигрантов влияют на уровень образования - 31.10.2024, ПРАЙМ
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Медведев объяснил, как дети мигрантов влияют на уровень образования
Медведев объяснил, как дети мигрантов влияют на уровень образования - 31.10.2024, ПРАЙМ
Медведев объяснил, как дети мигрантов влияют на уровень образования
Общий уровень образования в школах страдает от детей, не знающих русского языка, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании, посвященном... | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T21:06+0300
2024-10-31T21:12+0300
политика
дмитрий медведев
мигранты
образование
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Общий уровень образования в школах страдает от детей, не знающих русского языка, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании, посвященном вопросам вопросам государственной политики в области миграции. "Существует ситуация, которая достаточно часто обсуждается, по местам социальной функции - это школы, другие учебные заведения. По словам заместителя председателя Совбеза, когда в школы и другие учебные заведения приходят дети, фактически не знающие русского языка, "страдает общий уровень образования". "Это тоже всем известно и с этим пора заканчивать", - заявил Медведев.
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дмитрий медведев, мигранты, образование
Политика, Дмитрий Медведев, Мигранты, образование
21:06 31.10.2024 (обновлено: 21:12 31.10.2024)
 
Медведев объяснил, как дети мигрантов влияют на уровень образования

Медведев: от детей, не знающих русского языка, страдает уровень образования

© РИА Новости . Сергей Строителев | Перейти в медиабанкБеженцы с Ближнего Востока на железнодорожном вокзале в Мюнхене
Беженцы с Ближнего Востока на железнодорожном вокзале в Мюнхене - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости . Сергей Строителев
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Общий уровень образования в школах страдает от детей, не знающих русского языка, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании, посвященном вопросам вопросам государственной политики в области миграции.
"Существует ситуация, которая достаточно часто обсуждается, по местам социальной функции - это школы, другие учебные заведения.
По словам заместителя председателя Совбеза, когда в школы и другие учебные заведения приходят дети, фактически не знающие русского языка, "страдает общий уровень образования".
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"Это тоже всем известно и с этим пора заканчивать", - заявил Медведев.
 
ПолитикаДмитрий МедведевМигрантыобразование
 
 
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