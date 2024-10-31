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Медведев объяснил, как дети мигрантов влияют на уровень образования

Медведев объяснил, как дети мигрантов влияют на уровень образования - 31.10.2024, ПРАЙМ

Медведев объяснил, как дети мигрантов влияют на уровень образования

Общий уровень образования в школах страдает от детей, не знающих русского языка, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании, посвященном... | 31.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-31T21:06+0300

2024-10-31T21:06+0300

2024-10-31T21:12+0300

политика

дмитрий медведев

мигранты

образование

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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Общий уровень образования в школах страдает от детей, не знающих русского языка, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании, посвященном вопросам вопросам государственной политики в области миграции. "Существует ситуация, которая достаточно часто обсуждается, по местам социальной функции - это школы, другие учебные заведения. По словам заместителя председателя Совбеза, когда в школы и другие учебные заведения приходят дети, фактически не знающие русского языка, "страдает общий уровень образования". "Это тоже всем известно и с этим пора заканчивать", - заявил Медведев.

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дмитрий медведев, мигранты, образование